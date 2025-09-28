花蓮災區物資爆滿卻領不到 鄰長求救：70名長者連啃包子饅頭3天了

花蓮光復鄉鄰長抱怨受災長者已連吃3天包子饅頭，直到部落青年送來熱飯，才是災後第一口米食，痛批縣府及鄉公所失能。（本報合成，擷取自@a224062391/Threads）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流，重創光復鄉。大同村傳出近70名老人因交通受阻，連續3天只能靠包子、饅頭果腹，無法領取便當。消息曝光後，引發網友關注，許多人自發響應，願意協助送餐，同時也痛批花蓮縣府失能。

一名在花蓮協助災民的義煮團隊志工昨（27）日在「Threads」貼出影片，大同村2鄰鄰長表示，雖然有便當發放，但送到村長手上後，包括2鄰、12鄰及14鄰等部分鄰里卻完全領不到，導致60至70位行動不便的長者陷入斷炊困境。

請繼續往下閱讀...

鄰長接受媒體採訪時說，社會局要他們繼續吃饅頭，已連吃3天。志工影片中，鄰長無奈指出，直到部落青年送來熱飯，才是災後第一口米食。他也提到，鄉公所、社會局基本上已經失能，要個飯都沒有。若當晚仍沒有飯吃，他已請村里辦公室不要打電話給他，他會自己去想辦法。

影片迅速擴散，目前已有超過94萬次觀看，引發網友怒火紛紛留言痛批「花蓮縣政府是直接擺爛是嗎？看得一肚子火」、「吃的東西不是最簡單的嗎…就依照造冊名單，分派人手三餐發放，很難嗎？縣政府連這麼簡單的事都不知道要做？」也有人表示願意出借交通工具或親自送餐，協助村內長者。

另有網友指出，不僅大同村缺糧，大華村也傳出居民反映「食物全被領光」，同樣陷入無餐可吃的窘境。還有人質疑便當流向，指「糖廠說大同村已領走500個便當，但學士街、中學路居民卻一無所獲」，直呼「500個便當之謎」亟待釐清。

原Po後續更新表示，他們已通報當地救援指揮官這件事，他們會開始著手處理。當地還有很多小村莊的居民都沒東西吃，領不到便當，「我們義廚真的只能盡力煮，有多少煮多少...花蓮的家園需要靠大家一起恢復」。同時原Po也強調，不是只有大同村有這情況，其他村落一定也有相同情況，物資平均發放，大家都拿的到才是最重要的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法