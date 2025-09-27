「鏟子超人」看過來！ 防疫三保避免傳染病上身

疾管署提醒「鏟子超人」要三保，落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」三大防疫守則。（疾管署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，導致下游的光復市區泡在泥流之中，災後景象慘不忍睹，各地熱心民眾紛紛趕來當志工，被網友稱為「鏟子超人」，不過，積水、污泥和廢棄物仍在，水源也可能受汙染，疾病管制署今（27日）提醒，這些環境容易引發類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸胃炎等傳染病，呼籲居民和志工務必落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」三大防疫守則。

「裝備保護」方面，疾管署發言人曾淑慧提醒，清理現場時千萬不要赤腳、赤手或穿拖鞋，應穿雨鞋、防水手套和口罩，避免直接碰到污水或被生鏽鐵釘、鐵片刺傷。若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、腹瀉或黃疸等症狀，要立刻就醫，並告知醫師接觸史，方便診斷。

「飲食保護」則要注意，災區蓄水池若遭汙染，必須徹底清洗消毒後才能再用，食物和飲水一定要煮沸，變質或泡過水的食物則要丟棄，避免吃壞肚子。

「清潔保護」方面，曾淑慧說，戶外可用漂白水稀釋50倍噴灑庭院和水溝，室內地板牆壁則用100倍稀釋液擦洗；餐具要煮沸或用漂白水浸泡30分鐘再沖洗乾淨。平時也要勤洗手，依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手，若一時沒水可用75%酒精乾洗手替代。

曾淑慧也補充，因應志工持續投入救災，今天早上光復火車站志工站已開始免費發放口罩，花蓮縣衛生局也備有漂白水放置在醫療站，發放給前來索取的民眾，並將安排請當地志工和村里長協助逐戶發放。花東地區目前備妥7000多瓶消毒水，全國庫存還有16萬多瓶漂白水和酚類消毒劑，隨時可調度。

曾淑慧說，目前收容所疫情監測顯示沒有特殊疫情及群聚事件發生，疾管署後續會持續與花蓮縣政府衛生局通力合作，監視災後傳染病情形，提醒民眾如有不適症狀請儘速就醫，醫療院所如發現疑似病例請加強詢問相關接觸史並立即通報，以利相關單位採取防疫措施，減少傳染病散播的風險。

