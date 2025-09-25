獲首屆市議員動物保護貢獻獎 甜美蔡筱薇：推動台南毛孩友善城

外形甜美的南市女議員蔡筱薇是毛孩守護者，獲得首屆全國縣市議員動物保護貢獻獎。（蔡筱薇服務處提供）

近年來我國動物保護意識持續提升，社會各界對於地方民代在動保議題的投入與貢獻，愈來愈關注，為表揚長期關注並推動動保政策的地方議員，首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」公布得獎名單，外表甜美的台南市議員蔡筱薇憑藉多年在議會的努力與實踐，脫穎而出獲此殊榮。

蔡筱薇指出，自身對外是公共政策的推動者；對內則是把自家毛小孩當作孩子，深知「動物不是附屬品，而是家庭的一份子」，也因為這樣自己在議會中對動物保護議題格外關注，未來也將持續推動毛孩友善城市的願景。

蔡筱薇表示，在政策推動上，執行力可說是非常重要，南市府動保處應提升行政效率，無論從推動源頭管理、收容所改制成「動物保護教育園區」、全面增設寵物公園、補足動保處人力與資源，確保政策落實，同時她也提出創新建議，如規劃「寵物友善地圖」，讓市民能方便找到寵物可進入的空間與相關服務，進一步提升城市的動物友善度。

除了在議會監督市政，蔡筱薇也積極串連民間團體、專業獸醫與教育單位，共同倡議飼主責任教育，推動社區犬貓結紮與認養制度，並嚴格監督市府收容所的管理與預算。這些努力，都是希望從源頭減少流浪動物的問題，讓更多人理解「動物是家庭的一份子」，提升社會對生命價值的尊重。

蔡筱薇說，獲得這項獎項的肯定，屬於所有關心動物福祉的市民與團體，她將持續努力推動更多具體政策，讓台南朝向「毛孩友善城市」的願景邁進，打造人與動物都能安心共好的生活環境。

