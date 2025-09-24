「天災巨人」堰塞湖爆破開挖不可行 專家：最佳做法就是預測、逃跑！

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流前空拍圖，其黃色部分就是鬆軟土石堆積的「壩體」，長達2公里、有2億立方公尺之多。（取自林保署花蓮分署臉書）

〔記者吳柏軒／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，其今年7月成形，外界好奇為何直到9月下旬仍無法開挖或爆破洩洪？專家直言「不可行」，原因有阻擋湖水的壩體長達2公里、宛如小山炸不開，加上現場無路可走，即使開挖也要上百台幾十噸重的挖土機同時作業，面對如此天災巨人，「最好做法就是預測其動作，然後逃跑！」

據統計，該堰塞湖的壩體長度2公里多、達2億立方公尺，且是地震風災造成鬆軟土石堆積，宛如一座小山，其蓄滿水位的水量有9100萬噸，幾乎等同一座南化水庫。

國科會韌性台灣專案計畫辦公室召集人、中興大學水土保持系終身特聘教授陳樹群指出，對學界跟政府單位，這就是不定時炸彈，且是天災造成的「巨人」，有關人工方式降低壩體，一是炸掉、二是機器開挖，但兩者皆不可行。

陳樹群說，首先不選擇炸堰塞湖，就是生態考量，「一定會引起環團反對！」先進國家都不可能如此處理；另外開炸會擾動各方土石，再度引起崩塌，且該壩體宛如小山，並非一個點一面牆，炸彈也不切實際。

至於機器開挖方式，陳樹群也不建議，他直言，該堰塞湖位在深山，沒有路可走，唯一只能用直升機吊掛，但台灣目前沒有任何直升機可以吊掛數十噸重的挖土機，就算真有能力吊上山，現場開挖估計需上百台規模同時作業，有其難度，開路上山則會沿著溪流，同樣是把生態破壞光。

另網路傳可用虹吸方式把湖水抽乾，陳樹群反駁，颱風豪雨之前，該堰塞湖水位離壩頂差40、50公尺，而虹吸作用原理不可能超過8、9公尺，再者，若該湖水位滿到剩下9公尺，有誰敢施工？已經快潰堤了。

「目前做法就是最佳解！」陳樹群坦言，人不能勝天，花蓮堰塞湖就是一個天災形成的巨人，人類打不過它、但又怕潰堤，只好監測每一個動作，「一旦它要動，我們就逃！」這是經學界與政府單位多方討論後的判斷，不料一場颱風給花蓮山區帶來短時間600毫米雨量，將這顆不定時炸彈引爆。

陳樹群說，經過這次溢流後，該堰塞湖的壩體也被大水沖刷掉一部分，因此其庫容量會越來越小，後續災害影響減低非常多，但不能說危機因此解除，因目前湖面高度就跟壩體缺口一樣高，只要水位一升高就會溢出，馬太鞍溪下游仍要隨時警戒撤離；不過後續每次溢流的災害會越來越小，直到最後水將壩體沖刷殆盡，才又回到原本大自然的模樣。

