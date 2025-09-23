堰塞湖溢流沖毀馬太鞍溪橋.. 光復河底隧道在劫難逃？ 台鐵董事曝現況！

沈慧虹透露，光復河底隧道平安無事。（圖翻攝自沈慧虹臉書）

2025/09/23 22:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受樺加沙外圍環流影響，花蓮下起超大豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖今（23日）下午溢流，下游的光復鄉慘遭洪水淹沒，馬太鞍溪橋也被沖斷成好幾截。看到如此慘重災情，外界關心台鐵連接鳳林鎮萬榮車站至光復車站的鐵路隧道（穿越馬太鞍溪下方）是否也受災，交通部主任秘書兼台鐵董事沈慧虹今晚曝光該隧道狀況。

沈慧虹今晚在臉書PO照分享光復河底隧道現況，「下午馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水猛獸出閘般淹過花蓮美麗的大地和居民生活的地方。當時台9線馬太鞍溪橋預警性封橋，但馬太鞍溪橋還是被沖斷了。大家關心台鐵光復河底隧道狀況，台鐵公司同仁在入口處也堆置太空包，台鐵這段河底隧道安然無恙，也沒有進泥水。」

沈慧虹透露，台鐵工務單位也出動電搖車進行巡檢，光復隧道沒有發生淹水災情，路軌、號誌、電力等設施正常。她也提醒，「交通部長陳世凱正連夜趕往花蓮現場，同時提醒所有在現場的救災同仁一定要注意安全。」

根據台鐵公司通報，今天午夜12點前，北迴線對號列車「蘇澳新=花蓮」441次全區間停駛。南迴線對號列車「新左營=台東」323次、327次停駛；「台東=新左營」428次、432次、434次停駛；區間（快）車「台東=枋寮」停駛」。台東線「台東往花蓮」449次、317次、445次、447次、323次停駛；「花蓮往台東」434次、442次、438次、448次、252次停駛。

台鐵人員事先在光復隧道入口處堆置太空包。（圖翻攝自沈慧虹臉書）

