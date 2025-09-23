為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    抗議程序黑箱！名間焚化爐環評審查 爆警民衝突對峙

    南投縣政府選在名間鄉興建焚化爐並舉辦環評會，環團與反對民眾抗議縣府程序黑箱，要進入環評會場被員警攔下，雙方爆發數波推擠衝突。（記者劉濱銓攝）

    南投縣政府選在名間鄉興建焚化爐並舉辦環評會，環團與反對民眾抗議縣府程序黑箱，要進入環評會場被員警攔下，雙方爆發數波推擠衝突。（記者劉濱銓攝）

    2025/09/23 16:06

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府為解決垃圾問題，選在手搖飲茶葉產區名間鄉興建焚化爐，惟今舉行環評審查，引發環團、群眾包圍抗議，眾人痛斥縣府程序黑箱、會議無效，並與警方數度爆發推擠衝突，最後靜坐表達訴求。南投縣環保局回應，今天環評就是把焚化爐對環境的影響進行評估，有關25日將舉辦可行性評估公聽會，則是就焚化爐能否以BOT案推動，進行可行性評估，兩者並不衝突。

    名間鄉興建焚化爐案，南投縣政府今在中興新村舉辦一階環評，反對興建的環團、名間鄉民、茶農，以及鄰近的彰化縣、雲林縣鄉親都到場聲援，眾人在戶外演出棒打焚化爐行動劇，高舉抗議標語，大喊「違法程序、會議無效」，抗議民眾進到室內後，還有人要闖進環評會議室，當場被警方攔下，群眾不滿向警方理論，爆發多次肢體衝突，最後警方強硬警告，民眾才以靜坐表達訴求。

    主持環評會議的南投縣環保局長李易書說，今天的環評一階審查，就是要把焚化爐對環境的影響進行評估，並對焚化爐案的背景資料進行審查，待一階通過後，就會進入第二階段環評調查分析，屆時才會有公聽會。

    另有關外界誤解25日才要舉辦可行性評估公聽會，其實該會議是要就焚化爐能否以BOT案的方式推動，來做可行性評估，與今天的環評會議並不衝突，民眾不要混為一談。

    南投縣政府選在名間鄉興建焚化爐並舉辦環評，環團與反對民眾抗議縣府程序黑箱，要進入環評會場被員警攔下，雙方爆發數波推擠衝突。（記者劉濱銓攝）

    南投縣政府選在名間鄉興建焚化爐並舉辦環評，環團與反對民眾抗議縣府程序黑箱，要進入環評會場被員警攔下，雙方爆發數波推擠衝突。（記者劉濱銓攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播