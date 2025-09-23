抗議程序黑箱！名間焚化爐環評審查 爆警民衝突對峙

南投縣政府選在名間鄉興建焚化爐並舉辦環評會，環團與反對民眾抗議縣府程序黑箱，要進入環評會場被員警攔下，雙方爆發數波推擠衝突。（記者劉濱銓攝）

2025/09/23 16:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府為解決垃圾問題，選在手搖飲茶葉產區名間鄉興建焚化爐，惟今舉行環評審查，引發環團、群眾包圍抗議，眾人痛斥縣府程序黑箱、會議無效，並與警方數度爆發推擠衝突，最後靜坐表達訴求。南投縣環保局回應，今天環評就是把焚化爐對環境的影響進行評估，有關25日將舉辦可行性評估公聽會，則是就焚化爐能否以BOT案推動，進行可行性評估，兩者並不衝突。

名間鄉興建焚化爐案，南投縣政府今在中興新村舉辦一階環評，反對興建的環團、名間鄉民、茶農，以及鄰近的彰化縣、雲林縣鄉親都到場聲援，眾人在戶外演出棒打焚化爐行動劇，高舉抗議標語，大喊「違法程序、會議無效」，抗議民眾進到室內後，還有人要闖進環評會議室，當場被警方攔下，群眾不滿向警方理論，爆發多次肢體衝突，最後警方強硬警告，民眾才以靜坐表達訴求。

請繼續往下閱讀...

主持環評會議的南投縣環保局長李易書說，今天的環評一階審查，就是要把焚化爐對環境的影響進行評估，並對焚化爐案的背景資料進行審查，待一階通過後，就會進入第二階段環評調查分析，屆時才會有公聽會。

另有關外界誤解25日才要舉辦可行性評估公聽會，其實該會議是要就焚化爐能否以BOT案的方式推動，來做可行性評估，與今天的環評會議並不衝突，民眾不要混為一談。

南投縣政府選在名間鄉興建焚化爐並舉辦環評，環團與反對民眾抗議縣府程序黑箱，要進入環評會場被員警攔下，雙方爆發數波推擠衝突。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法