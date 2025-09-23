為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    小琉球巨浪影片曝光！ 越過防波堤直擊停靠漁船

    有網友在社群平台分享小琉球風浪的情況，網友看到貼文後忍不住驚呼「海浪超大！難怪防波堤都被沖毀！」（IG網友阿樂 ygt1016授權提供）

    有網友在社群平台分享小琉球風浪的情況，網友看到貼文後忍不住驚呼「海浪超大！難怪防波堤都被沖毀！」（IG網友阿樂 ygt1016授權提供）

    2025/09/23 14:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風持續影響台灣附近海面，小琉球全部的班次停駛。有網友在社群平台分享小琉球風浪的情況，網友看到貼文後忍不住驚呼「海浪超大！難怪防波堤都被沖毀！」

    中央氣象署今天持續發布強烈颱風樺加沙海上颱風警報，上午11時中心位置在北緯20.2度，東經117.7度，即在鵝鑾鼻的西南西方約380公里處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行；中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里、十級風平均暴風半徑120公里。

    暱稱為阿樂的網友在社群平台Threads貼出一段影片，可以看到影片中的風浪非常大，甚至越過防波堤，打到在旁邊停泊的漁船，原PO在貼文中表示「小琉球雖然放晴了，但今天的浪真的好誇張。」

    網友看到貼文後紛紛留言「海龜都不會被打上來哦」、「岸邊說不定有魚撿」、「幸好如果我真的週末去了小琉球，提心吊膽的就是我了」、「真的是還好只有擦邊，這颱風好可怕」、「好刺激喔！我以為來到遊樂園之類的」。

