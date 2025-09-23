南投縣府擬茶鄉名間蓋焚化爐遭反對 彭啓明：應有民意溝通

環境部長彭啓明。（記者楊媛婷攝）

2025/09/23 11:41

〔記者楊媛婷／台北報導〕南投縣府欲在名間鄉蓋焚化爐，並在今（23日）舉行地方環評，當地反對設置焚化爐，認為嚴重衝擊當地茶產業還有污染等問題，環境部長彭啓明表示，垃圾管理為地方權限，樂見南投縣府正視當地垃圾爆量問題，但應有民意溝通，應排除空污與農業影響疑慮。

名間當地茶園面積超過2千公頃，是國內手搖飲基底茶主要產地，民間鄉長陳翰立昨日指出，若當地蓋焚化爐，排放的PM2.5物質恐將直接附著在茶葉，加上茶葉加工過程沒有清洗程序，若受到污染就會影響食安與市場信任，南投縣府環保局應公開空品模擬分析，也要求環境部應明訂農業核心區不得設置高污染設施。

彭啓明今出席「2025亞洲碳定價論壇」，他表示垃圾管理與處理是縣市政府權責，指出過去南投處理垃圾都是踢皮球給其他縣市如台中市處理，但垃圾累積愈來愈多下，環境部樂見與鼓勵南投縣府願意處理當地垃圾問題，也願意提供法規跟資料的協助，但是處理垃圾問題時也應該要有民意溝通，尤其當地對空污與後續農業相關產業的影響有很大疑慮時，也應該要排除相關疑慮。

彭啓明表示，垃圾的問題最重要的還是源頭減量，尤其台灣目前總體處理垃圾量能不足下，更需要源頭減量，其中彰化縣表現傑出，目前當地垃圾已減量2到3成，但確實並非每個縣市都如彰化縣一樣努力。

