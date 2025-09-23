為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投縣府擬茶鄉名間蓋焚化爐遭反對 彭啓明：應有民意溝通

    環境部長彭啓明。（記者楊媛婷攝）

    環境部長彭啓明。（記者楊媛婷攝）

    2025/09/23 11:41

    〔記者楊媛婷／台北報導〕南投縣府欲在名間鄉蓋焚化爐，並在今（23日）舉行地方環評，當地反對設置焚化爐，認為嚴重衝擊當地茶產業還有污染等問題，環境部長彭啓明表示，垃圾管理為地方權限，樂見南投縣府正視當地垃圾爆量問題，但應有民意溝通，應排除空污與農業影響疑慮。

    名間當地茶園面積超過2千公頃，是國內手搖飲基底茶主要產地，民間鄉長陳翰立昨日指出，若當地蓋焚化爐，排放的PM2.5物質恐將直接附著在茶葉，加上茶葉加工過程沒有清洗程序，若受到污染就會影響食安與市場信任，南投縣府環保局應公開空品模擬分析，也要求環境部應明訂農業核心區不得設置高污染設施。

    彭啓明今出席「2025亞洲碳定價論壇」，他表示垃圾管理與處理是縣市政府權責，指出過去南投處理垃圾都是踢皮球給其他縣市如台中市處理，但垃圾累積愈來愈多下，環境部樂見與鼓勵南投縣府願意處理當地垃圾問題，也願意提供法規跟資料的協助，但是處理垃圾問題時也應該要有民意溝通，尤其當地對空污與後續農業相關產業的影響有很大疑慮時，也應該要排除相關疑慮。

    彭啓明表示，垃圾的問題最重要的還是源頭減量，尤其台灣目前總體處理垃圾量能不足下，更需要源頭減量，其中彰化縣表現傑出，目前當地垃圾已減量2到3成，但確實並非每個縣市都如彰化縣一樣努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播