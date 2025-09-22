旗津輪渡站候船區與公共廁所全面翻新 提升旅客舒適度

旗津輪渡站候船區不足，加上公共廁所空間壓迫，將施工改善候船環境。（記者黃良傑攝）

2025/09/22 12:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕旗津渡輪是旗津居民的重要交通工具，旗津輪渡站更是連結旗津區與鼓山區的重要交通樞紐，也是重要觀光景點，交通局今（22）日針對輪渡站外觀、候船空間，進行改善工程，預計明年中旬完工啟用。

輪船公司代理總經理黃信穎表示，旗津輪渡站站體將進行建築結構補強，以及外觀美化工程，同時也會改善候船區及公共廁所，以提升整體環境品質與服務功能。

他指出改善工程是配合「灣區大港、旗津領航」旗艦計畫，其中站體外觀整建計劃，施工範圍包括塔樓重新整理，另老舊損壞的窗戶一併改善，形塑更亮眼的視覺效果，進而能帶動旗津觀光效益，吸引更多的遊客到旗津半島旅遊。

此外，也將加強候船區的舒適度，把原港警辦公空間併入候船區，妥善規劃並翻新，讓候船民眾不用受到風吹日曬之苦；對於原本狹長型的公共廁所，將同時改為方形格局，空間更寬敞、視覺無壓迫感。

交通局表示，工程自今（22）日起施工，先進行車棚、遮棚等拆除作業，約需4天時間，為避免影響搭渡輪的民眾，拆除棚架前，外側會加設可遮雨的臨時廊道，確保行人及機車排隊動線不受影響，全部工期預計2026年中旬完工，屆時將進一步提升旗津觀光效益。

旗津輪渡站站體將進行建築結構補強，以及外觀美化工程，藍圖出爐。（記者黃良傑翻攝）

旗津輪渡站站體將進行建築結構補強工程。（記者黃良傑翻攝）

