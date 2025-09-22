為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    旗津輪渡站候船區與公共廁所全面翻新 提升旅客舒適度

    旗津輪渡站候船區不足，加上公共廁所空間壓迫，將施工改善候船環境。（記者黃良傑攝）

    旗津輪渡站候船區不足，加上公共廁所空間壓迫，將施工改善候船環境。（記者黃良傑攝）

    2025/09/22 12:16

    〔記者黃良傑／高雄報導〕旗津渡輪是旗津居民的重要交通工具，旗津輪渡站更是連結旗津區與鼓山區的重要交通樞紐，也是重要觀光景點，交通局今（22）日針對輪渡站外觀、候船空間，進行改善工程，預計明年中旬完工啟用。

    輪船公司代理總經理黃信穎表示，旗津輪渡站站體將進行建築結構補強，以及外觀美化工程，同時也會改善候船區及公共廁所，以提升整體環境品質與服務功能。

    他指出改善工程是配合「灣區大港、旗津領航」旗艦計畫，其中站體外觀整建計劃，施工範圍包括塔樓重新整理，另老舊損壞的窗戶一併改善，形塑更亮眼的視覺效果，進而能帶動旗津觀光效益，吸引更多的遊客到旗津半島旅遊。

    此外，也將加強候船區的舒適度，把原港警辦公空間併入候船區，妥善規劃並翻新，讓候船民眾不用受到風吹日曬之苦；對於原本狹長型的公共廁所，將同時改為方形格局，空間更寬敞、視覺無壓迫感。

    交通局表示，工程自今（22）日起施工，先進行車棚、遮棚等拆除作業，約需4天時間，為避免影響搭渡輪的民眾，拆除棚架前，外側會加設可遮雨的臨時廊道，確保行人及機車排隊動線不受影響，全部工期預計2026年中旬完工，屆時將進一步提升旗津觀光效益。

    旗津輪渡站站體將進行建築結構補強，以及外觀美化工程，藍圖出爐。（記者黃良傑翻攝）

    旗津輪渡站站體將進行建築結構補強，以及外觀美化工程，藍圖出爐。（記者黃良傑翻攝）

    旗津輪渡站站體將進行建築結構補強工程。（記者黃良傑翻攝）

    旗津輪渡站站體將進行建築結構補強工程。（記者黃良傑翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播