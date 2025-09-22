竹市議長許修睿長期投入動物保護 獲首屆動保貢獻獎

竹市議會議長許修睿長期投入動物保護事務，推動立法、監督行政與政策創新，獲動物保護貢獻獎肯定。（許修睿提供）

2025/09/22 12:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議會議長許修睿長期投入動物保護事務，推動立法、監督行政與政策創新，獲「2025全國縣市議員動物保護貢獻獎」，這不僅是首屆舉辦的活動，許修睿更是全國首位以議長身分獲獎者，展現動保領域的專業與領導力。10月4日是世界動物日，在此前夕獲此殊榮，他備感榮幸。頒獎典禮將於10月3日在立法院紅樓舉行。

許修睿長期關注動物保護政策。他在108年時主導制定並修正「新竹市動物保護自治條例」，增列禁止毒餌等條款，奠定地方動保法制基礎。針對行政執行，他嚴格監督動保教育園區犬舍環境，要求改善積水與餵食不足等問題，並建立清理SOP，推動認養追蹤回報系統與飼主保險補助，確保政策落實。

在公共建設與政策規劃方面，許修睿積極倡議設置寵物殯葬設施、專屬自然葬區與公園寵物專區，並成功推動寵物友善空間認證標章，營造人寵共生的城市環境。他更推展街貓友善照護計畫，並延長絕育術後觀察期；另外推動心靈輔助犬培訓，讓收容犬轉化發揮教育及醫療輔助功能。

「動物保護是一項長期工作，需要社會與政策的共同支持。」許修睿肯定主辦單位保護動物的用心，同時也謙虛表示，這個獎項歸功新竹市全體議員，因為所有議員對於動保議題都非常關心，毛小孩才有完善的動保條例得以保障；也感謝新竹市政府對於動保政策的執行與落實；還有民間動保團體的協助功不可沒。未來也將持續深化動保政策，打造更優質的人寵共生環境，讓動物福利與城市發展並行。

本屆共有35名議員參與推薦與報名，最終評選出23名獲獎者，涵蓋12個縣市。其中許修睿以議長身分脫穎而出，充分展現新竹市議會議會對動保的重視與影響力，實至名歸。

本獎項由台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟及中華民國保護動物協會共同主辦，並特別選於「世界動物日100週年」前夕舉行，以彰顯推動動保的國際意義。

