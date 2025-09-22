樺加沙颱風》花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 預防性撤離1800戶

馬太鞍溪堰塞湖。（資料照，林保署提供）

2025/09/22 07:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕受「樺加沙」颱風影響，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500至800毫米，此降雨量經評估可能導致馬太鞍溪堰塞湖蓄水達到壩頂而溢流，進而對下游地區構成威脅。為確保民眾生命安全，農業部林業及自然保育署於今（22）日上午7點，依據堰塞湖應變機制發布紅色警戒，同時請花蓮縣災害應變中心針對預估受影響範圍居民啟動強制疏散撤離。

林業保育署花蓮分署指出，此次颱風預估累積雨量將使馬太鞍溪堰塞湖水位快速升高，並可能於近兩天即達溢頂臨界值，因此發布紅色警戒，並請花蓮縣政府依照昨（21）日中央與地方災害應變中心會議共同討論，決議以專業團隊評估之影響範圍進行民眾疏散撤離，須撤離戶數約1800戶，會中並決議請花蓮縣政府及各鄉鎮公所儘快確認保全戶狀況，於今（22）日上午儘速啟動疏散撤離作業。

為了預防樺加沙強颱，花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖今（22日）啟動預防性撤離，初步估計將影響花蓮中區光復、萬榮、鳳林三鄉鎮，12村1800戶村民，人數上看7000人，鄉公所指出，早上開始實際撤離行動。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖面約110公頃，堰塞湖蓄水量目前約6652萬噸，滿水量約9100萬噸，已達庫容量73%，湖面距離溢流口高差約19.58公尺，預計於23日下午可能達到淹溢警戒範圍。

光復鄉長林清水說，針對即將來襲的颱風，撤離正在進行中，昨晚就開始宣導自主撤離，今天上午開始實際撤離行動，但劃定的範圍過於寬廣，初步預估的撤離人數恐達6千人。光復鄉大平村長曾培靈說，很多村民是籍在人不在，只要在的就先撤離來收容所。

警戒範圍包含光復鄉太平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大華村、大進村、北富村、西富村、東富村、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里等3鄉鎮、12村里。縣府指出，依內政部模擬，部分村里因有高低落差非全數撤離，請鄉親先做好撤離準備，並依據所在地公所實際通知撤離。

