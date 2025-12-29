美售台這套武器在烏俄戰場太威 共軍圍台軍演點名列打擊目標

中國「正義使命-2025」大規模圍台軍演，將美國售台的海馬斯列為打擊目標之一。圖為海馬斯發射飛彈畫面。（圖擷取自美國陸軍網站）

中國解放軍東部戰區今天（29日）凌晨突襲宣布開展名為「正義使命-2025」的大規模圍台軍演，中共官媒《央視》下午釋出最新的軍演畫面，可以看到解放軍官兵罕見明確喊出此次演習的打擊目標，就是在烏俄戰場屢建奇功、美國提前交付給我軍的M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）！

《央視》今天下午透過官方微博發布解放軍海、陸、空及火箭軍的最新軍演影片，「海軍展開多型武器實彈射擊演練，空軍多型戰機起飛，陸軍遠箱火打擊分隊發起連續模擬打擊……我們已做好真打實打的充分準備，有堅定的決心、強大的能力，堅決消滅一切『台獨』分裂勢力，堅決捍衛國家主權和領土完整！」

請繼續往下閱讀...

其中一段畫面罕見點名美國早在2023年將首批11套交付給台灣陸軍的海馬斯系統，顯示此次圍台軍演，中共的重點打擊目標之一就是這個在烏俄戰爭中屢次讓俄軍吃足苦頭的多管火箭系統。

畫面可以看到，解放軍官兵大喊「報告指揮員，收到海馬斯目擊信息！」，指揮官接著下達指令「一砲、三砲注意！接收目標信息，立即射擊！」。《央視》播報員：「收到打擊指令後，多個發射單元在目標情報任務規劃、數據保障支撐下，發起連續模擬打擊！」

海馬斯多管火箭系統是美方對台軍售進度超前的項目之一，第二批18套原本預計2027年交付，但國防部證實已提前至明年第四季度完成交付，對岸顯然高度關注此事，因此在這次演習將該系統列為目標。

央視發布解放軍海陸空及火箭軍在「正義使命-2025」的軍演畫面。（圖翻攝自央視微博）

央視發布解放軍海陸空及火箭軍在「正義使命-2025」的軍演畫面。（圖翻攝自央視微博）

央視發布解放軍海陸空及火箭軍在「正義使命-2025」的軍演畫面。（圖翻攝自央視微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法