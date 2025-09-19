為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    Pokémon GO Tour盛大回歸 明年2/20至2/22台南、洛杉磯同步登場

    《Pokémon GO》預告「Pokémon GO Tour」實體活動將於明年2/20至2/22於台南登場。（南市觀旅局提供）

    《Pokémon GO》預告「Pokémon GO Tour」實體活動將於明年2/20至2/22於台南登場。（南市觀旅局提供）

    2025/09/19 13:05

    〔記者王姝琇／台南報導〕全球知名手遊《Pokémon GO》開發團隊今於官網發布，「Pokémon GO Tour」實體活動將於明年2月20至22日回歸，地點選在台灣台南及美國加州洛杉磯。適逢農曆春節，台南市長黃偉哲邀訓練家們預作旅遊規劃來場「Pokémon GO小旅行」。現場活動結束後，全球慶祝活動將緊接於2月28日至3月1日登場，無論身處何處都能參加。

    黃偉哲表示，明年《Pokémon GO》遊戲即將迎來10週年，台南市很開心繼2024台灣燈會期間舉辦的「Pokémon GO City Safari」活動後，再次與《Pokémon GO》團隊合作，歡迎全球訓練家們預作旅遊規劃，到台南參與GO Tour活動，同時走逛古蹟景點、品嘗在地特色美食、體驗古都人文風情，來一趟至少4天3夜的「Pokémon GO小旅行」。

    觀旅局長林國華表示，此次活動適逢農曆春節連假期間，遊戲方特別貼心提前公布日期，好讓訓練家們可以預先規劃行程。觀旅局也要提醒有計畫到訪台南參加活動的訓練家們，別忘了提前安排此行的食宿遊購行，讓自己的「Pokémon GO Tour」台南行任務全數順利解鎖之餘，也能暢遊體驗台南好風情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播