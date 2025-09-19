Pokémon GO Tour盛大回歸 明年2/20至2/22台南、洛杉磯同步登場

《Pokémon GO》預告「Pokémon GO Tour」實體活動將於明年2/20至2/22於台南登場。（南市觀旅局提供）

2025/09/19 13:05

〔記者王姝琇／台南報導〕全球知名手遊《Pokémon GO》開發團隊今於官網發布，「Pokémon GO Tour」實體活動將於明年2月20至22日回歸，地點選在台灣台南及美國加州洛杉磯。適逢農曆春節，台南市長黃偉哲邀訓練家們預作旅遊規劃來場「Pokémon GO小旅行」。現場活動結束後，全球慶祝活動將緊接於2月28日至3月1日登場，無論身處何處都能參加。

黃偉哲表示，明年《Pokémon GO》遊戲即將迎來10週年，台南市很開心繼2024台灣燈會期間舉辦的「Pokémon GO City Safari」活動後，再次與《Pokémon GO》團隊合作，歡迎全球訓練家們預作旅遊規劃，到台南參與GO Tour活動，同時走逛古蹟景點、品嘗在地特色美食、體驗古都人文風情，來一趟至少4天3夜的「Pokémon GO小旅行」。

觀旅局長林國華表示，此次活動適逢農曆春節連假期間，遊戲方特別貼心提前公布日期，好讓訓練家們可以預先規劃行程。觀旅局也要提醒有計畫到訪台南參加活動的訓練家們，別忘了提前安排此行的食宿遊購行，讓自己的「Pokémon GO Tour」台南行任務全數順利解鎖之餘，也能暢遊體驗台南好風情。

