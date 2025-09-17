為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北市國際採購商洽會 侯友宜：攜手北台產業迎戰關稅變局

    新北市府舉辦「2025新北市國際採購商洽會」，串聯北台灣及國際企業，協助廠商開發國際商機。（記者黃政嘉攝）

    新北市府舉辦「2025新北市國際採購商洽會」，串聯北台灣及國際企業，協助廠商開發國際商機。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/17 14:35

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市經濟發展局今、明天舉辦「2025新北市國際採購商洽會」，串聯北台灣及國際共53家企業，以「商洽媒合x產業論壇」雙主軸，協助廠商開發國際商機，新北市長侯友宜說，面對全球地緣政治變局與關稅挑戰，市府已啟動企業紓困、穩定物價、就業穩定等專案小組，即時掌握產業與市場動態。

    商洽會於新板希爾頓酒店舉行，邀台北市、基隆市與桃園市等地企業參與，與日本、義大利、波蘭等共13國、53家企業交流，聚焦「5G/AI」、「電動車與智慧車聯網」、「智慧製造」、「綠色能源」、「智慧長照與醫療」及傳統產業，包括陶瓷及茶等6大產業領域，進行一對一商洽媒合，開發國際潛在商機。

    侯友宜表示，新北市為全國最具代表性的製造業重鎮，近年全球地緣政治變局與關稅挑戰，尤以電子資訊、機械設備及金屬製品等外銷主力產業首當其衝，市府已辦市場分析與法規培訓課程，強化中小企業應變能力，並提供信保貸款利息補貼，緩解企業資金壓力，也擴大辦理失業者職前訓練及在職訓練，守護民生經濟。

    經發局長盛筱蓉表示，為協助企業布局全球市場，新北市今年3至4月至土耳其及荷蘭進行產業交流，並領先全國在德國漢諾威工業展設立「新北館」，為企業創造新契機、新藍海；8至9月間，侯友宜領軍出訪歐洲，幫助「新北製造」串聯國際資源、強化產業鏈結，也拜訪捷克投資促進局、外人投資協會等，加速探索更多歐洲投資、合作契機，自2013年起舉辦「國際採購商洽會」，已創造約970億元商機。

    新北市國際採購商洽會以「商洽媒合x產業論壇」雙主軸，協助廠商開發國際商機。（記者黃政嘉攝）

    新北市國際採購商洽會以「商洽媒合x產業論壇」雙主軸，協助廠商開發國際商機。（記者黃政嘉攝）

