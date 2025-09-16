中秋限定！捐血250CC就送鹿港名店「新口味」蛋黃酥 時間地點全公開

去年在彰基舉辦的「捐血就送新口味蛋黃酥」活動，受到醫護人員力挺。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/09/16 22:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕感恩父親急病在彰基輸了1萬多CC血才救回一命，鹿港名店「新口味」蛋黃酥今年再度在中秋檔期推出「捐血就送」，除了原有的彰化基督教醫院以外，今年新增鹿港公會堂場次，各場都會提供出220盒、6顆入的蛋黃酥，捐250CC就送1盒，捐500CC就送2盒，邀請熱血民眾一起來捐血。

「新口味」蛋黃酥二代王裕誠表示，為了表達最大的誠意與感恩，全家特別選在中秋檔期來辦「捐血就送」活動，雖然手工產能有限，訂單也都滿載，但父親在前年12指腸大出血，就是靠了大量輸血才保住一命，這一切都是靠著捐血民眾的無私奉獻。

因此，今年「捐血就送」活動將辦兩場，第一場9月25日在鹿港公會堂登場，時間為上午10點到下午4點。王裕誠說，因為「新口味」前進鹿港藝術村開設「鹿港時代」，這場與在地的展榮商行、義和小鋪、鄭玉珍餅鋪、麵麵茶茶等共同辦理，所以捐血贈品不只有蛋黃酥，還有各家業者的招牌產品。

彰基場時間為9月30日，同樣準備220盒、6顆入的蛋黃酥，由於彰基場今年已是第3年，許多人都特別把捐血時間空下來，希望能夠捐血救人，又能夠拿到中秋檔期超級難買到的蛋黃酥。

鹿港「新口味」蛋黃酥以前是排隊名店，卻讓頂番婆交通大打結，讓店家決定全年採取網路預約制，每星期五在官網預訂下一個星期的訂單，中秋檔期也不例外，希望藉此降低代購的比例，讓更多想買的人都可以買到。

因為感恩，「新口味」蛋黃酥在中秋檔期推出「捐血就送」活動。（資料照，記者劉曉欣攝）

