    首頁　>　生活

    新北捷運員工子女非營利幼兒園啟用 一般市民也可報名

    新北捷運非營利幼兒園以環狀線為設計概念，可收120名幼兒。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/15 13:25

    〔記者黃政嘉／新北報導〕「新北捷運員工子女非營利幼兒園暨新北市政府警察局交通警察大隊安環捷運分隊進駐南機廠」啟用典禮今於新北捷運南機廠舉行，新北捷運非營利幼兒園、安環捷運分隊辦公室都在同層樓，新北市長侯友宜表示，新北捷運與捷運警察隊同時守護員工家庭與市民安全，1層樓、2個守護據點，打造「雙軌幸福職場」。

    幼兒園長吳孟蒨表示，園內開設小、中、大班，8月15日開學，目前在園有65位，因有招生年齡限制，現在多是附近居民的孩子就讀，新北捷運工程局有1位員工，待明年度有捷運員工的適齡孩子也可優先就讀，而一般新北市民若孩子符合招收年齡也可報名，鄰近性優先，直到滿招。

    新北捷運非營利幼兒園是新北市第43家非營利幼兒園，在新店區則是第4家，設5班級，可收120名幼兒，園區以「環狀線」為設計概念，規劃結合捷運元素的特色廊道，走廊並融入斑馬線設計的交通安全教育，打造專屬孩子的「捷運後花園」，另擁逾450平方公尺的戶外活動空間。

    新北捷運公司董事長林祐賢表示，捷運公司近600位員工，平均年紀35歲，加上新北市捷運局共約1000位員工，為響應市長政策，同時善盡社會責任而設立幼園，滿足員工托育需求，也回應鄰近社區家庭的托育期待。

    侯友宜表示，市府也針對捷運路網的安全，成立安環捷運分隊，也是新北在捷運警察隊成立後，包括淡海輕軌捷運分隊、安環捷運分隊，這2個分隊就開始啟動，明年還有三鶯分隊，以及未來土樹分隊、汐東分隊、五泰分隊，都會陸續成立，讓捷運乘客更安全、舒服。

    新北捷運非營利幼兒園開設小、中、大班，新北捷運員工優先，再來一般新北市民以鄰近性優先。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，新北捷運與捷運警察隊同時守護員工，打造雙軌幸福職場。（記者黃政嘉攝）

    新北市政府警察局交通警察大隊安環捷運分隊進駐南機廠，新北市長侯友宜參觀視察辦公室。（記者黃政嘉攝）

    新北市警察局交通警察大隊安環捷運分隊進駐南機廠，新北市長侯友宜參觀視察備勤室。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜與新北市警察局交通警察大隊、地方民代合影。（記者黃政嘉攝）

    新北捷運公司董事長林祐賢表示，設立幼兒園滿足員工托育需求，也回應鄰近社區的托育期待。（記者黃政嘉攝）

