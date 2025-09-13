總統：今年健保總額9286億 盼適度幫護理人員等加薪

總統賴清德今天表示，今年的健保總額是9286億元，他希望當健保點值增加，醫院或診所能適度幫護理人員與醫療機構人員加薪，改善整個醫療環境，才有辦法解決人力不足問題。（記者方賓照攝）

〔中央社〕總統賴清德今天表示，今年的健保總額是9286億元，他希望當健保點值增加，醫院或診所能適度幫護理人員與醫療機構人員加薪，改善整個醫療環境，才有辦法解決人力不足問題。

總統中午出席台北市醫師公會安和新會館啟用典禮暨80週年慶公益藝術展，總統致詞表示，10幾年前，醫界是「5大皆空」的狀態，但現在5大科的情況已經好轉，內科招生約9成以上，婦科、外科大概9成6，兒科約8成，急診科約8成6，有的甚至到9成。

總統表示，他擔任立委時，推動修法建立制度，讓醫界在面對民眾服務時，若沒有過失就不應被課以醫界額外的責任；台北市醫師公會榮譽理事長、前衛生福利部長邱泰源擔任立委時推「醫療法」修法，讓刑責合理化；2022年的「醫療事故預防及爭議處理法」，建立一個合理的課責制度，讓醫界在從事醫療服務時比較放心，對民眾也比較好。

總統說，記得以前在立法院，健保署預算大概6000億元，今年的健保總額是9286億元，應該是歷年來最高。這些不是單純要放在醫師的口袋裡，而是要改善整個醫療環境，讓醫界有更好的空間去服務民眾，民眾因此得到更高品質的醫療服務，這是目的。

總統表示，護理人員夜班由政府補助，最近也給公立醫院的醫療人員，包括醫師、護理師、醫檢師、放射師等，提高加給7%到11%左右。也因此，希望當點值增加，醫界不管經營醫院或診所，能適度幫護理人員與醫療機構裡面服務人員加薪，才有辦法解決人力不足問題。

總統說，經過這幾年的努力，其實有看到成果，但不以此為滿足，將進一步推動「健康台灣深耕計畫」，5年接近500億，從4個面向推動，包括優化醫療工作條件、培育多元人才、發展智慧醫療、落實社會責任。

總統表示，「一日醫師，終身醫師」，他當醫師時和大家一樣站在第一線服務民眾；從政後，不論當立委、市長、院長，或現在當總統，都希望改善醫療環境，借用大家的手妙手回春，幫助病人、服務民眾，這是他的志向。

