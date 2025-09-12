為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2049媽祖遶月太空站特展 嘉義縣太空館登場

    學生打扮成太空人及古代人參觀特展。（記者林宜樟攝）

    學生打扮成太空人及古代人參觀特展。（記者林宜樟攝）

    2025/09/12 15:34

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣政府與國家科學及技術委員會合辦的「2049媽祖遶月太空站特展」今天開幕，運用許多4G、5G網路運作技術，規劃多項沉浸式互動體驗，引發觀眾想像與創造力，展期至明年9月12日。

    嘉義縣副縣長劉培東、國科會副主委陳炳宇、國家太空中心總監鄭琮生、縣府教育處長李美華、台灣大學晶創人文總辦張聖琳教授、台南美術館龔卓軍館長、奉天宮副董事長林秀琴、北回文化基金會董事長林進一、縣議員詹琬蓁、黃啟豪等參與今天開幕，新港國小木笛隊吹起望春風樂曲，眾人啟動媽祖祝福籤詩象徵開幕。

    「2049媽祖遶月太空站特展」打造虛擬人的互動「全息人vs虛擬人」系統，參與未來太空運輸的想像「福朗提爾號—啟程」的太空任務，以及結合天文攝影與感知演算的「假色拍貼機」星空記憶裝置，讓民眾體驗科學樂趣。

    特展以一座漂浮於地月之間、以媽祖為核心意象的「太空站」為敘事主軸，帶領觀眾穿越時空，前往AI與太空科技高度發展的2049年，在虛實交錯的未來世界中，引導人們重新思索信仰的力量與人性的溫度。

    陳炳宇表示，所有科技發展幾乎都源自於人性需求，展覽透過結合科技研究與想像的藝術創作，呼應晶創人文計畫的目標，就是從人文與社會的角度探討未來世界發展，進一步回饋到晶片等科技應用。

    劉培東說，浩瀚的太空仍有太多的未知，太空科技研發每步都相當艱難，就像明朝顏思齊橫渡黑水溝一樣，要有乘風破浪的勇氣，也需要媽祖慈悲的祝福，嘉義太空教育館希望推廣科學展覽與科技教育，讓我們孩子在媽祖的庇佑之下，帶來更多的啟發。

    嘉義縣科學教育中心指出，特展與嘉義縣「科學園區×學習場域」規劃結合，納入「嘉義縣一日遊學計畫」，預計舉辦70場次，讓科學教育在嘉義扎根。

    眾人開心看展。（記者林宜樟攝）

    眾人開心看展。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣副縣長劉培東（中）等為特展揭幕。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣副縣長劉培東（中）等為特展揭幕。（記者林宜樟攝）

    展區展出的太空人裝備。（記者林宜樟攝）

    展區展出的太空人裝備。（記者林宜樟攝）

    學童在展區體驗。（記者林宜樟攝）

    學童在展區體驗。（記者林宜樟攝）

