官田中油天然氣井首發回饋金 只限「這2里」引發爭議

台南官田的中油天然氣井。（記者楊金城攝）

2025/09/11 18:32

〔記者楊金城／台南報導〕中油在台南官田區有4口天然氣井，依礦業法修正後，首次發給井位所在的官田里、隆田里民共4141人、每人1400元的礦產回饋金，引起其它里質疑沒領到，明年有可能將隆本里、東西庒里、渡拔里、二鎮里的里民也納入回饋，地方引起爭論。

官田區官田里長陳泰興今天（11日）說，天然氣管線經過的里，領回饋合理，但官田里民明年領到回饋金會減少，也會有里民喊不公平；隆田里長洪榮典指出，如果明年中油礦產回饋金少於1400元，隆田里反對，認為回饋金被瓜分，對井位所在的官田、隆田里民不公平。

洪榮典強調，隆本里民數就相當於官田、隆田2里總和，如果4里再納回饋，每人領到回饋金一定銳減，明年至少保障隆田里民每人1400元礦產回饋金，不能減少，中油有賺錢要拉高更好，回饋金比例提撥拉高，不反對將多出的回饋金發給其它4里里民。

礦業法修正後，經濟部去年10月公布「礦產權利金之回饋金撥放辦法」，撥補一定比率的礦產權利金作為民眾的回饋金；官田區9月8、9日已在官田里社區活動中心辦理發放礦產回饋金，未領取的和隆田里民在9月30日前到官田公所領取。

不少人並不知道官田區也有生產天然氣，中油在官田區南62線沿線有4口天然氣井，日產1萬到2萬立方米天然氣，主要供氣給官田工業區11家廠商使用，2006年開始供氣，預估可到2026年。

立委陳亭妃今天（11日）召開礦產回饋金協調會，陳亭妃說，官田區首發中油礦產回饋金，機制尚未完善，僅將井位所在的2里納入回饋金發放範圍，造成官田區里民諸多疑問，要求經濟部與中油在年底針對隆本里、東西庒里、渡拔里、二鎮里檢討回饋金發放辦法，管線經過的地方都應該納入回饋範圍，明年起這4里就可以領取回饋金了。

經濟部地礦中心主任徐銘宏和中油探採副執行長湯珠正說，天然氣管線所經之處應該是可發放回饋金之範圍。但管線範圍及空照範圍的距離如何界定，有討論的必要，這也是造成里民疑惑為何沒有領到回饋金的主因。

立委陳亭妃今天（11日）召開官田區中油礦產回饋金協調會。（服務處提供）

中油在台南官田生產天然氣。（記者楊金城攝）

