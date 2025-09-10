3樓高水燈排遶境超霸氣！中壢中元祭樂天女孩也來了 慶典之夜卡司曝

中壢仁海宮擴大辦理慶讚中元活動，10日下午到晚上由埔頂庄輪值里與廟方規劃水燈排遶境，現場熱鬧非凡。（記者李容萍攝）

2025/09/10 23:46

〔記者李容萍／桃園報導〕客家人的中元普度一直要到農曆七月廿日進入重頭戲，桃園市政府、中壢區公所、中壢仁海宮合辦「2025壢之慶-中元祭．慶典之夜」，今年適逢中壢仁海宮建廟200週年，廟方擴大舉辦慶讚中元活動，今（10）日下午到晚上由埔頂庄輪值里與廟方的水燈排遶境，熱鬧非凡，明天慶典之夜在仁海宮前封街舉辦，上午10點到晚上12點，延平路從環北路到元化路之間封路。

桃園市長張善政今晚到中壢銀河廣場出席水燈排遶境時說，遶境隊伍除了傳統人力拉抬豎立約3層樓高的大型水燈排震撼無比，活動不僅延續傳統儀式，更融入創新元素，如小朋友彩繪水燈，讓傳統祭典多了童趣與創意，踩街隊伍還有水燈排車、真人藝閣花車、大鼓隊等隊伍，更有樂天女孩啦啦隊、新明國中青少棒球員、社區創意裝扮踩街一同加入，現場熱鬧非凡。

請繼續往下閱讀...

中壢仁海宮董事長王介禧提到，除了「壢之慶-中元祭」活動，廟方12月13日到17日連續5天舉辦仁海宮建廟200週年慶典，活動內容豐富多元，包括日本的阿波舞表演團隊及泰國藝術團體來台交流演出，屆時歡迎市民共同參與，一同在歡樂中傳承與弘揚傳統文化。

中壢區長李日強預告，明天慶典之夜邀請創作才子阿沁、客家創作才女林沛蕎、出身「超級紅人榜」的歌手陳孟賢、搖滾女王林曉培與零死角百變男團VERA等卡司接力演出，現場還有親子DIY體驗、客家闖關遊戲、摸彩50吋液晶電視與多項家電好禮，以及市集攤位，吃喝玩樂一次滿足！

中壢警分局於中元祭活動期間規劃交通管制，中壢區延平路的環北路到元化路區間，緊急救護之外全面禁止車輛進入，環北中福路口禁止車輛進入中福路，環北路部分路口汽車禁止左轉進入七和路、慈惠三街及六和路（公車與機車除外），元化路125巷及215巷禁止車輛進入，呼籲用路人提早規劃行駛路線。

傳統人力拉抬約3層樓高的大型水燈排震撼無比。（記者李容萍攝）

中壢慶讚中元活動10日由埔頂庄輪值里與廟方規劃水燈排遶境。（記者李容萍攝）

中壢慶讚中元活動10日下午至晚上由埔頂庄輪值里與廟方規劃水燈排遶境，傳統人力拉抬豎立約3層樓高的大型水燈排震撼無比。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人出席中壢慶讚中元活動，讚嘆傳統人力拉抬豎立約3層樓高的大型水燈排震撼無比。（記者李容萍攝）

手工Q版水燈排超吸睛。（記者李容萍攝）

樂天女孩啦啦隊、新明國中青少棒球員加入水燈排的遶境踩街。（中壢區公所提供）

樂天女孩啦啦隊、新明國中青少棒球員加入水燈排的遶境踩街。（中壢區公所提供）

樂天女孩啦啦隊、新明國中青少棒球員加入水燈排的遶境踩街。（中壢區公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法