紅葉少棒小將追上AI時代 外籍師指導創作英語「棒球之歌」

台東紅葉國小棒球隊AI創作英語隊歌，今天發表並教縣長饒慶鈴唱。（記者黃明堂攝）

2025/09/10 11:39

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣「英語行動列車」活動邁入第7年，今年更將人工智慧融入課程設計，以「AI Music 與AI玩音樂」為活動主題巡迴教學。首支作品由紅葉國小棒球隊擊出，由外籍老師運用AI輔助創作出英語版「棒球之歌」，今天發表，並由小隊員們為縣長饒慶鈴教唱。

饒慶鈴表示，台東縣英語行動列車自108學年度第2學期啟航，每年都設計不同的主題，包括臺東森林、便利商店、動物園等，每學期約40-50所國中小提出課程申請；今年縣府英語行動列車團隊推出結合AI與音樂的學習新體驗。由外籍教師與各校老師協同授課，在「情境式英語行動教室」中，引導學生進行AI音樂創作、歌詞生成與主題式對話，帶來沉浸式的英語互動學習。

紅葉國小棒球隊學生運用AI音樂創作工具Suno，完成屬於自己的「棒球之歌」，將賽前的期待與緊張、比賽中的抗壓，以及勝利的喜悅化為旋律，用歌聲記錄紅葉的榮耀時刻，展現文武雙全的魅力與風采。

教育處指出，紅葉國小棒球隊在4月的國小棒球運動聯賽硬式組全國賽、5月TOTO盃全國少棒錦標賽均奪下亞軍，因此特別安排小球員參與課程，鼓勵孩子在體育與學業上均衡發展，紅葉國小的孩子們不僅在賽場上展現風采，更值得在教育舞台上被看見。

