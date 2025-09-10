為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    紅葉少棒小將追上AI時代 外籍師指導創作英語「棒球之歌」

    台東紅葉國小棒球隊AI創作英語隊歌，今天發表並教縣長饒慶鈴唱。（記者黃明堂攝）

    台東紅葉國小棒球隊AI創作英語隊歌，今天發表並教縣長饒慶鈴唱。（記者黃明堂攝）

    2025/09/10 11:39

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣「英語行動列車」活動邁入第7年，今年更將人工智慧融入課程設計，以「AI Music 與AI玩音樂」為活動主題巡迴教學。首支作品由紅葉國小棒球隊擊出，由外籍老師運用AI輔助創作出英語版「棒球之歌」，今天發表，並由小隊員們為縣長饒慶鈴教唱。

    饒慶鈴表示，台東縣英語行動列車自108學年度第2學期啟航，每年都設計不同的主題，包括臺東森林、便利商店、動物園等，每學期約40-50所國中小提出課程申請；今年縣府英語行動列車團隊推出結合AI與音樂的學習新體驗。由外籍教師與各校老師協同授課，在「情境式英語行動教室」中，引導學生進行AI音樂創作、歌詞生成與主題式對話，帶來沉浸式的英語互動學習。

    紅葉國小棒球隊學生運用AI音樂創作工具Suno，完成屬於自己的「棒球之歌」，將賽前的期待與緊張、比賽中的抗壓，以及勝利的喜悅化為旋律，用歌聲記錄紅葉的榮耀時刻，展現文武雙全的魅力與風采。

    教育處指出，紅葉國小棒球隊在4月的國小棒球運動聯賽硬式組全國賽、5月TOTO盃全國少棒錦標賽均奪下亞軍，因此特別安排小球員參與課程，鼓勵孩子在體育與學業上均衡發展，紅葉國小的孩子們不僅在賽場上展現風采，更值得在教育舞台上被看見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播