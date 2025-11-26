刑期逾464年！台中棒球隊教練性侵41學童 涉犯90罪二審維持原判

台中市議員江和樹去年陪同被害學童媽媽踼爆此案。（資料照）

擔任多所國小棒球隊的松姓教練，涉對41名學童性侵猥褻高達90次，還拍攝至少34段不雅影片，台中高分院今（26）二審宣判，認為一審認定事實清楚、量刑適當，駁回被告松姓教練上訴，維持一審對其90項犯行的原判決，而松男被判的刑期加總逾464年。

松男自2018年至2024年10月為止，擔任某國小棒球隊教練，7年間濫用學童信任伸出狼爪，總共有41名學童受害、合計被侵犯90次，其中還拍攝34部性影像，犯罪地點包括國小宿舍、路邊、高中宿舍浴室、澎湖民宿、台東飯店、教練車上、棒球教室、棒球隊休息室、球隊貨櫃屋、棒球教室浴室、高雄商旅、學童住家等14處，其中多次是利用到外地比賽、交流或訓練的機會犯案。

有受害學童的媽媽去年在民代陪同下出面控訴，孩子被松男訓練2年，教練平時對家長態度很好，比賽期間教練帶孩子出門，家長不一定會隨隊，即使隨隊也是和教練、孩子分房睡，完全不知道教練對孩子的獸行，孩子也不敢說，她直到接獲警方來電才知孩子受害。

台中地院今年7月依7個「對未滿14歲男子強制性交罪」，將他各處7年10月徒刑；46個強制猥褻罪各處3年6月徒刑；3個對兒童乘機猥褻罪各處1年6月徒刑；34個「違反少年意願製造性影像罪」各判刑7年2月至8年6月，松男被判的刑期加總逾464年，台中高分院二審今審結宣判，駁回上訴，維持一審刑度。

