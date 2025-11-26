賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅

賴總統今（26）日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。（記者田裕華攝）

賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。

賴清德說，因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，守護民主台灣。第一項行動方案是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，當中有5大具體行動；第二項行動方案為「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，包括3大目標與8大具體行動。

賴清德說明，一如國際所關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇，近來在日本、菲律賓、台海周邊各類型軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

賴清德說，不僅如此，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖以武逼統、以武逼降，併吞台灣。

賴清德指出，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉反獨促統及跨境鎮壓，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質治理的假象。

賴清德指出，在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，強加實踐他們主張的一國兩制台灣方案、「愛國者治台目標」，目的都是把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的民主台灣，關進威權專制的中國台灣裡，達成併吞台灣，稱霸宰制印太區域的野心。

賴清德說，因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，守護民主台灣。

