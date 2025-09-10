09/10 各報重點新聞一覽

中共軍機 擾我醫療專機

2025/09/10 06:44

自由時報

挑釁升級 共機近逼醫療專機 陸委會批漠視人命

中國對台灰色地帶侵擾升級！中共解放軍殲轟七、殲十戰機，日前以無預警方式直接逼近執行金門後送的醫療專機，挑釁我國家安全。陸委會昨表達強烈譴責，中共對人命的漠視，並要求中共停止嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

聚焦量子電腦、矽光子與機器人研發 賴：投資逾千億 推動AI新建設

總統賴清德昨出席「晶鏈高峰論壇」致詞指出，台灣半導體產業發展至今，在全球高科技產業與未來人工智慧（AI）時代，必然扮演不可或缺角色，政府將積極推動AI新時代建設，投入超過千億元資源，引導企業加碼投資，除了完善基礎建設、擴大智慧應用外，更將積極投入量子電腦、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發。

男攜500萬 高雄騎樓遇襲遭搶

高雄三民區民族一路發生搶案，投資客葉男（卅三歲）當時提著五百萬元現金走在騎樓處，突遭二名男子噴灑辣椒水搶走，警方先後逮捕八名廿歲左右的涉案男女，但錢已被轉手不知去向，警正追查幕後主謀。

聯合報

為地方財源發聲 盧秀燕邀14縣市槓中央

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕召集藍、白與無黨籍執政共十五縣市首長，今在台北市開記者會提出三大建議，除反對中央將一般性補助款改為申請制，要求恢復發放，針對計畫型補助款如前瞻基礎建設預算等，不該「看顏色審查」，應該公平、公開分配。

北檢提抗告 柯文哲再批辦案「先射箭再畫靶」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案前天交保，台北地檢署昨下午六時提出抗告，直指仍有重要證人尚未調查完畢，並強調柯文哲具保後，即與證人陳智菡、陳宥丞有所接觸。台北地方法院昨晚已收受北檢提出抗告狀，待整卷後（含筆錄），最快今天移送台灣高等法院。

中國時報

燃氣外洩 高雄興達電廠爆炸

高雄興達電廠9日晚間8時許驚傳爆炸巨響，位於電廠廠區東南側正在施工的燃氣機組更新改建工程基地，當時燃氣新2號機進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏導致起火，經搶救，約半小時後撲滅，所幸無人傷亡，詳細原因有待調查。台電強調，不影響供電；市府則要求立即暫停該機組試車作業。附近新港里長何應成痛批，新機組尚在施工就發生嚴重事故，「真的很可惡」。

盧秀燕領軍 15縣市今北上討錢

新版《財劃法》上路，財政部8月底公布明年度統籌分配款試算金額，有10縣市金額不如預期，在台中市長盧秀燕的號召下，15個非綠執政縣市首長今（10）日北上舉行記者會，提出3大訴求，包括重新計算統籌分配稅款及公開計算公式、不能片面更改補助款規則、計畫型補助款應均衡、不能獨厚特定縣市。

總統賴清德與經濟部長龔明鑫，昨一同出席「晶鏈高峰論壇—建構全球半導體網絡」開幕式。（記者田裕華攝）

高雄三民區民族一路發生五百萬元現金搶案，警方在台中逮到3名涉案的男女。（民眾提供）

