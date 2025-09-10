為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    挑釁升級 共機近逼醫療專機 陸委會批漠視人命

    中共軍機 擾我醫療專機

    中共軍機 擾我醫療專機

    2025/09/10 05:30

    〔記者陳鈺馥、吳正庭／綜合報導〕中國對台灰色地帶侵擾升級！中共解放軍殲轟七、殲十戰機，日前以無預警方式直接逼近執行金門後送的醫療專機，挑釁我國家安全。陸委會昨表達強烈譴責，中共對人命的漠視，並要求中共停止嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

    金門飛台灣 共機逼近到目視距離

    據指出，數月前，在台灣海峽中線以西的金門附近空域，一架安捷航空的醫療後送專機，從金門飛往台灣方向，飛行途中遭遇共機直接逼近到「目視距離」位置。安捷航空對此回應，此事發生在今年六月，該公司醫療專機從台東飛往金門時，在空中與中國軍機相遇，當時雙方「有一段距離」，中國軍機在海峽中線另一邊，後送任務最後平安完成。

    陸委會指出，離島醫療資源有限，為完善緊急救護品質，中央與地方合作推動空中轉診後送機制。以金門縣為例，自二○一八年至二○二四年共執行緊急醫療後送五九四件，平均每年約八十五件；醫療轉診航行時間由過去三．五小時縮短至一．四小時，對維護金門鄉親的健康生命安全具有重要意義。

    嚴重影響人道救援 危及飛航安全

    陸委會強調，中共對台武力威脅與日俱增，針對共機在金門附近空域無預警近逼（接近逼迫）我醫療專機，該會表達強烈譴責，這不僅是對人命的漠視，更是對普世價值的公然挑戰，陸委會要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

    知情官員表示，共機以前不會針對醫療專機近逼，這次不是常態性的，不排除是某些飛行員亂搞，我方對於這種挑釁行徑，要給予嚴正譴責。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播