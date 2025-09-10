挑釁升級 共機近逼醫療專機 陸委會批漠視人命

中共軍機 擾我醫療專機

2025/09/10 05:30

〔記者陳鈺馥、吳正庭／綜合報導〕中國對台灰色地帶侵擾升級！中共解放軍殲轟七、殲十戰機，日前以無預警方式直接逼近執行金門後送的醫療專機，挑釁我國家安全。陸委會昨表達強烈譴責，中共對人命的漠視，並要求中共停止嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

金門飛台灣 共機逼近到目視距離

據指出，數月前，在台灣海峽中線以西的金門附近空域，一架安捷航空的醫療後送專機，從金門飛往台灣方向，飛行途中遭遇共機直接逼近到「目視距離」位置。安捷航空對此回應，此事發生在今年六月，該公司醫療專機從台東飛往金門時，在空中與中國軍機相遇，當時雙方「有一段距離」，中國軍機在海峽中線另一邊，後送任務最後平安完成。

陸委會指出，離島醫療資源有限，為完善緊急救護品質，中央與地方合作推動空中轉診後送機制。以金門縣為例，自二○一八年至二○二四年共執行緊急醫療後送五九四件，平均每年約八十五件；醫療轉診航行時間由過去三．五小時縮短至一．四小時，對維護金門鄉親的健康生命安全具有重要意義。

嚴重影響人道救援 危及飛航安全

陸委會強調，中共對台武力威脅與日俱增，針對共機在金門附近空域無預警近逼（接近逼迫）我醫療專機，該會表達強烈譴責，這不僅是對人命的漠視，更是對普世價值的公然挑戰，陸委會要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。

知情官員表示，共機以前不會針對醫療專機近逼，這次不是常態性的，不排除是某些飛行員亂搞，我方對於這種挑釁行徑，要給予嚴正譴責。

