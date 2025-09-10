為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男攜500萬 高雄騎樓遇襲遭搶

    高雄三民區民族一路發生五百萬元現金搶案，警方在台中逮到3名涉案的男女。（民眾提供）

    高雄三民區民族一路發生五百萬元現金搶案，警方在台中逮到3名涉案的男女。（民眾提供）

    2025/09/10 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄三民區民族一路發生搶案，投資客葉男（卅三歲）當時提著五百萬元現金走在騎樓處，突遭二名男子噴灑辣椒水搶走，警方先後逮捕八名廿歲左右的涉案男女，但錢已被轉手不知去向，警正追查幕後主謀。

    兩男埋伏路上 噴辣椒水劫巨款

    據了解，葉男自稱從事房地產投資，八日上午將車停於民族一路近九如一路一處停車場，攜帶自己準備用來買賣土地的五百萬元現金，徒步前往工作室的路上，在民族一路騎樓突遭埋伏的搶匪往臉部噴灑辣椒水，搶走裝有五百萬元現金、手機、平板電腦的兩個手提袋。

    警方成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮，鎖定作案車輛以車追人，當日下午先在台中市一處住宅逮捕嫌疑人柯男（廿歲）、陳女（十九歲）及車主楊女（廿五歲）；晚上則在桃園楊梅逮捕另名嫌疑人梁男（廿歲），在四名犯嫌身上找到酬庸的五萬元現金。

    鎖定車輛以車逮人 追幕後主謀

    昨天下午，又在台中某汽車旅館查獲共犯杜男（廿歲）及葉男（廿歲），葉男雖稱未到場，但兩人身上被起獲疑似贓款約廿萬元。後續又在台北找到噴辣椒水應男（十八歲），晚間循線逮捕下手行搶的劉男（十八歲）。

    由於五百萬元款項被搶走後，隨即被轉手成謎，年僅廿歲柯男雖稱是由他策畫犯案，但眾人卻對於巨款流向口風卻相當緊，專案小組持續追緝，將揪出幕後主謀及其餘共犯、犯案動機，全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，同時建請檢察官聲請羈押。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播