男攜500萬 高雄騎樓遇襲遭搶

高雄三民區民族一路發生五百萬元現金搶案，警方在台中逮到3名涉案的男女。（民眾提供）

2025/09/10 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄三民區民族一路發生搶案，投資客葉男（卅三歲）當時提著五百萬元現金走在騎樓處，突遭二名男子噴灑辣椒水搶走，警方先後逮捕八名廿歲左右的涉案男女，但錢已被轉手不知去向，警正追查幕後主謀。

兩男埋伏路上 噴辣椒水劫巨款

據了解，葉男自稱從事房地產投資，八日上午將車停於民族一路近九如一路一處停車場，攜帶自己準備用來買賣土地的五百萬元現金，徒步前往工作室的路上，在民族一路騎樓突遭埋伏的搶匪往臉部噴灑辣椒水，搶走裝有五百萬元現金、手機、平板電腦的兩個手提袋。

請繼續往下閱讀...

警方成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮，鎖定作案車輛以車追人，當日下午先在台中市一處住宅逮捕嫌疑人柯男（廿歲）、陳女（十九歲）及車主楊女（廿五歲）；晚上則在桃園楊梅逮捕另名嫌疑人梁男（廿歲），在四名犯嫌身上找到酬庸的五萬元現金。

鎖定車輛以車逮人 追幕後主謀

昨天下午，又在台中某汽車旅館查獲共犯杜男（廿歲）及葉男（廿歲），葉男雖稱未到場，但兩人身上被起獲疑似贓款約廿萬元。後續又在台北找到噴辣椒水應男（十八歲），晚間循線逮捕下手行搶的劉男（十八歲）。

由於五百萬元款項被搶走後，隨即被轉手成謎，年僅廿歲柯男雖稱是由他策畫犯案，但眾人卻對於巨款流向口風卻相當緊，專案小組持續追緝，將揪出幕後主謀及其餘共犯、犯案動機，全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，同時建請檢察官聲請羈押。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法