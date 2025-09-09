地震、颱風重創！南投郡大林道中斷 邊坡修復拚明年6月通車

南投信義鄉郡大林道，2024年因花蓮強震、凱米颱風中斷，目前已完成邊坡修復，將進行路基重建，力拚明年6月通車。（圖由林保署南投分署提供）

2025/09/09 13:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉攀登百岳「郡大山」的必經路徑郡大林道，2024年受0403花蓮強震、凱米颱風重創，導致4.7K處路基流失，交通全面中斷，經林保署南投分署持續搶修，目前已完成邊坡穩定工程，並展開路基重建，力拚明年6月以前完工通車。

林保署南投分署表示，郡大林道全線33公里，是攀登百岳「郡大山」的路徑，一般從郡大林道起點0K舊郡大檢查哨，一路開車會經過23K望鄉工作站，再抵達32K郡大山登山口，之後徒步沿著稜線行走，經過望鄉山、郡大山北峰，最後抵達海拔3265公尺郡大山。

南投分署說，郡大林道去年歷經地震、颱風過後，除了4.7K處損毀中斷，其他路段也經常無預警發生崩塌，後續也會持續巡查排除，目前林道因施工中全面封閉，第一期的邊坡穩定工程已在8月完成，現正進行第二期路基修復，施工期間呼籲山友配合封閉管制，並選擇其他登山路線，預計明年6月前完工通車。

南投信義鄉郡大林道2024年因地震、颱風中斷，經持續派員搶修、噴漿護坡，目前邊坡已修復，並將進行路基重建工程。（圖由林保署南投分署提供）

