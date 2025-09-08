2025新北必比登美食地圖 搭捷運環狀線就能享用
新北捷運公司繪製必比登新北美食地圖，民眾搭乘捷運環狀線就能享用。（新北捷運公司提供）
〔記者賴筱桐／新北報導〕2025《台灣米其林指南》8月公布今年「必比登推介名單」，全國共有144間店家上榜，今年首度納入評選的新北市有15間入選，新北捷運公司繪製美食地圖，可搭乘捷運環狀線抵達的店家包括大碗公當歸羊肉、葉家藥燉排骨、上好雞肉等，邀請民眾揪團搭捷運嘗鮮，吃好吃滿。
新北捷運公司表示，這次新北入選的必比登推介美食有15家，多數店家可搭乘捷運輕鬆前往，有些是捷運站出口後步行抵達，有些需轉乘其他交通方式，民眾可以依循捷運路網按圖索驥、一飽口福。
其中搭乘新北捷運可步行抵達的店家包括環狀線新埔民生站「大碗公當歸羊肉」、板新站「葉家藥燉排骨」、中原站「上好雞肉」、景平站「永和佳香豆漿」、秀朗橋站「蔡家牛肉麵」、大坪林站「賴岡山羊肉」。
另外，需轉乘捷運或公車的店家包括頭前庄站「珍品餐飲坊」、景安站「阿爸的芋圓」、「宋朝」；大坪林站「山東小館」、「超人鱸魚」，讓饕客一次滿足。
賴岡山羊肉鄰近捷運環狀線大坪林站。（取自新北捷運臉書）
蔡家牛肉麵鄰近捷運環狀線秀朗橋站。（取自新北捷運臉書）
