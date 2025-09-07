吃補正當時！彰化畜產嘉年華 1500份羊肉湯1小時秒殺

「彰化羊肉節」起跑，現場準備烤全羊，現場香味撲鼻，吸引民眾爭相購買。（記者陳冠備攝）

2025/09/07 16:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕秋意漸濃，正是進補好時節！彰化縣畜產嘉年華活動邁入第5年，今（7）日在員林市三和公園舉辦「彰化羊肉節」，為活動揭開序幕，適逢節氣「白露」，活動現場特別準備1500份羊肉湯與羊肉米糕免費發送，短短1小時就被民眾搶領一空，現場人潮熱鬧滾滾。

今年「彰化畜產嘉年華」共規劃4場系列活動，今日第1場「彰化羊肉節」，在員林市三和公園登場、第2場「彰化禽品節」9月14日在北斗奠安宮停車場舉辦，第3場「彰化乳牛節」9月20日、21日於福興穀倉登場，最後「彰化豚肉節」於9月27日在田中景崧文化教育園區舉行。週週都有不同主題，讓民眾一次嚐遍彰化畜產美味。

今日活動一早就吸引數千民眾到場排隊領美食，不到1小時就把1500份羊肉湯與羊肉米糕領光光，現場也準備羊奶餅乾、羊奶雪糕羊肉爐及羊肉香腸等美食，讓民眾大快朵頤。另外還有羊咩咩趣味競賽、親子手作DIY體驗、可愛小羊互動體驗等活動，大小朋友玩得不亦樂乎。

縣長王惠美表示，「吃在地，享當季」白露時節正是吃羊肉養生的好時機。《本草綱目》記載羊肉能益氣補血，且富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及膠原蛋白，今年羊肉價格下跌，從往年每台斤400元跌到200元，正是品嚐羊肉的好時機。

縣府農業處指出，彰化是全台肉羊最大產地，飼養數量達1萬6410頭，占全國近2成，且縣內設有全國最大羊隻拍賣市場。國產羊以山羊肉為主，羶味輕、肉質鮮嫩，無論燉湯、燒烤或熱炒都風味十足。

彰化縣長王惠美（前排左4）表示，「吃在地，享當季」白露時節正是吃羊肉養生的好時機。（記者陳冠備攝）

