屏市最大旅館、鮪魚家族飯店屏東館封館整修 今清倉拍賣

鮪魚家族飯店屏東館封館清倉大拍賣。（記者葉永騫攝）

2025/09/06 13:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕在屏東市營運9年，斥資6億元在2016年開幕的鮪魚家族飯店屏東館將暫停營運，進行清倉大拍賣，飯店內電視、冰箱、沙發等各種用品全數低價賣出，吸引了數百位民眾前往購買搬運，屏東縣政府交旅處表示，該飯店將攜手國際知名品牌進駐，預計以一年的時間重新整修，提升飯店整體的品質。

位於屏東市民生路商業區的鮪魚家族飯店屏東館為3星飯店，有184間客房，為屏東市最大的旅館，住宿率還算不錯，在經營的9年後，這次全數打掉重練，準備大幅提升住宿品質，今天進行清倉大拍賣，將飯店內的各種用品全數低價大拍賣，電視一台100元、冰箱賣300元、單人床300元、雙人床500元，吸引了大批的民眾前往搶購，許多人開了小貨車來搬運，相當熱鬧。

屏東縣政府交旅處長黃國維表示，屏東市以往缺乏四、五星級的高級飯店，在屏東科學園區設立後，需要高級的商務旅館，因此鮪魚家族飯店屏東館引進國際品牌進駐，是看到了屏東市的商機，也期待在大整修一年後，讓屏東市的旅宿品質更加提升。

鮪魚家族飯店屏東館清倉大拍賣，吸引大批民眾前往。（記者葉永騫攝）

鮪魚家族飯店屏東館清倉大拍賣，許多民眾前往搶購。（記者葉永騫攝）

