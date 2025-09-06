為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏市最大旅館、鮪魚家族飯店屏東館封館整修 今清倉拍賣

    鮪魚家族飯店屏東館封館清倉大拍賣。（記者葉永騫攝）

    鮪魚家族飯店屏東館封館清倉大拍賣。（記者葉永騫攝）

    2025/09/06 13:43

    〔記者葉永騫／屏東報導〕在屏東市營運9年，斥資6億元在2016年開幕的鮪魚家族飯店屏東館將暫停營運，進行清倉大拍賣，飯店內電視、冰箱、沙發等各種用品全數低價賣出，吸引了數百位民眾前往購買搬運，屏東縣政府交旅處表示，該飯店將攜手國際知名品牌進駐，預計以一年的時間重新整修，提升飯店整體的品質。

    位於屏東市民生路商業區的鮪魚家族飯店屏東館為3星飯店，有184間客房，為屏東市最大的旅館，住宿率還算不錯，在經營的9年後，這次全數打掉重練，準備大幅提升住宿品質，今天進行清倉大拍賣，將飯店內的各種用品全數低價大拍賣，電視一台100元、冰箱賣300元、單人床300元、雙人床500元，吸引了大批的民眾前往搶購，許多人開了小貨車來搬運，相當熱鬧。

    屏東縣政府交旅處長黃國維表示，屏東市以往缺乏四、五星級的高級飯店，在屏東科學園區設立後，需要高級的商務旅館，因此鮪魚家族飯店屏東館引進國際品牌進駐，是看到了屏東市的商機，也期待在大整修一年後，讓屏東市的旅宿品質更加提升。

    鮪魚家族飯店屏東館清倉大拍賣，吸引大批民眾前往。（記者葉永騫攝）

    鮪魚家族飯店屏東館清倉大拍賣，吸引大批民眾前往。（記者葉永騫攝）

    鮪魚家族飯店屏東館清倉大拍賣，許多民眾前往搶購。（記者葉永騫攝）

    鮪魚家族飯店屏東館清倉大拍賣，許多民眾前往搶購。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播