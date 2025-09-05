逢甲大學老榕6月奪命 校方開學前移除22棵危險樹木

逢甲大學60年老榕樹倒塌壓死研究生。（資料照）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕逢甲大學校園今年6月發生60年老榕樹倒塌壓死23歲研究生的意外，老樹疑似感染褐根病，校方今天表示，在暑假期間啟動校內樹木總體檢，開學前已陸續移除22顆樹木，有疑慮喬木也安全加固，提升校園安全。

台中逢甲大學23歲吳姓材料系研究所學生在6月13日被校園大榕樹壓死，當天他與女友從實驗室做完研究經過時，男碩生不幸被巨大老榕壓死，送醫不治，並肩而行的女友全程目睹意外發生，也被樹壓傷，事後台中地檢署邀集四大領域樹醫生現場勘查，帶回樹木斷根、現場土壤、染病的枝幹，化驗釐清樹塌原因。

逢甲大學在7月初先針對具疑慮的喬木，進行安全加固工程，包括6棵樹加裝鋼纜、1棵樹加設鋼柱，暑期經校園樹木健康檢查，建立「強化喬木健康管理與風險防範計畫」，同步強化風險管理與通報機制，並制訂短、中、長期規劃。

列管老樹經專家會勘，校方在8月26日至31日間，陸續移除19棵經判定需移除的樹木，並同步進行全校樹木的修剪、矮降、支撐架與花台移除等必要措施，9月4日追加移除3棵樹木並持續修剪其他樹木，預計在9月13日至14日間再進行3棵樹木的加固作業。

逢大表示，校內有逾千棵大大小小不同樹種的樹木，經盤點後，樹齡比較老、樹木比較大的喬木約有百棵，近期移除的樹木均是壽命達到年限、樹幹老化中空、種植環境不佳、嚴重傾斜等問題，提升校園安全。

逢甲大學校園榕樹倒塌，壓死23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生。（資料照）

逢甲在暑假期間啟動校內樹木總體檢，開學前已陸續移除22顆樹木。（逢大提供）

