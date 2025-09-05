各地多雲到晴 桃園以南午後防雷陣雨 明起連3天降雨範圍再擴大

今天各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島不定時會有些局部短暫陣雨，桃園以南地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨，午後請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。（資料照）

2025/09/05 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（5日）各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島不定時會有些局部短暫陣雨，清晨至上午西半部地區也有零星短暫陣雨，由於太平洋高壓稍增強，午後雷陣雨範圍稍微縮小，桃園以南地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨，午後請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。

今日氣溫方面，各地高溫普遍在32至35度，大台北、嘉義、台南及台東有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數可達過量等級，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，至於各地低溫約25、26度。

氣象署也針對雙北及嘉義縣、台南市、台東縣發佈高溫資訊，其中台北為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市、嘉義縣、台南市、台東縣為黃色燈號。

氣象署指出，第15號輕度颱風琵琶，今晨2時的中心位置在大阪西南方290公里之處，以每小時40轉58公里速度，向東北東轉東進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風。琵琶颱風今天仍影響日本的天氣，若要前往日本請留意航班資訊。

氣象署也提醒，下週日至下週四（7日至11日）適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

週日至週一南海熱帶系統伴隨南方雲系北移，水氣增加，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下週二至下週四各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週四至下週六各地為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 40 31 ~ 39 32 ~ 38 28 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

