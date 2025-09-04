竹塹中元城隍祭》「查夜暗訪」登場 信眾持火把遶行市區

竹塹中元城隍祭查夜暗訪場面壯觀。（市府提供）

2025/09/04 20:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「2025竹塹中元城隍祭」系列活動之一「查夜暗訪」，於今天農曆七月十三日登場。信眾手持火把隨行，化身護衛隊，陪同新竹都城隍廟大少爺遶行市區。活動沿襲傳統，透過夜巡街道、察看善惡、整肅陰陽秩序，為即將舉行的賑孤科儀先行開路，祈願儀式順利圓滿，也為全城百姓祈福安康。

市府表示，竹塹中元城隍祭是新竹市最具代表性的宗教文化資產之一，市府持續以「傳統結合創新」的方式推廣。今年特別規劃「文化導覽團」，由專業老師帶領民眾在儀式進行中理解背後的信仰意涵，同時親身走入傳統情境，體會城隍祭所承載的歷史與精神，隨著「查夜暗訪」圓滿落幕，緊接著登場的將是重頭戲「遶境賑孤」，誠摯邀請市民與各地信眾踴躍參與，共同祈願平安吉祥、百福臨門。

新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，此項傳統祭典由城隍爺的大、二公子每年輪流執行，民間俗稱祂們為「大少爺」與「二少爺」，率先替都城隍爺查夜暗訪。今年由城隍爺身邊的「大公子」擔任夜巡任務，象徵於七月十五城隍爺出巡主普前，先行巡視街道、察看善惡、整肅陰陽秩序，確保賑孤科儀能夠順利圓滿，並為全城庶民祈求平安與百福。

民政處表示，「查夜暗訪」是「遶境賑孤」的序幕科儀，將為9月6日（農曆七月十五日）城隍祭最盛大的「遶境賑孤」揭開序幕。當日城隍爺將率領眾神將巡行四境，祈求「城隍出巡．百福降臨」，為新竹市庶民祈福，帶來祥和與安康。市府今年特別以「查夜暗訪」為靈感設計，首度推出互動遊戲「夜巡任務：七夜試煉」（遊戲網址：https://saleai.cc/hsinchu003），參與遊戲並完成任務的朋友，即可抽獎還有機會得到合作商圈優惠券，活動將持續至9月底，數量有限換完為止，希望帶動更多市民及遊客參與活動之餘，多多走入商圈逛逛，支持在地店家，讓熱鬧的城隍祭與城市商圈一同繁榮。

