香港「宏福苑」大火增至128死！仍有200人失聯 「這物品」成奪命元凶

香港大埔宏福苑火災現場28日仍可見被燒毀的外牆與竹棚。這場惡火已造成至少128人死亡。（歐新社）

香港大埔「宏福苑」發生的五級大火，在延燒超過43小時後，終於在週五（28日）上午大致撲滅。然而，隨著搜救人員深入火場，傷亡數字出現驚人攀升。香港保安局長鄧炳強下午證實，這場災難已造成至少128人死亡，且目前仍有約200人「情況未明」，是香港開埠以來死傷最慘重的火災之一。官方初步調查更發現，大樓外牆包覆的「發泡膠」（保麗龍）是導致火勢失控的罪魁禍首。

據《香港01》報導，截至28日下午3時，這起火警共造成128人罹難。其中108具遺體已移出火場，4人送醫後不治，令人心驚的是，仍有16具「燒焦遺體」尚在大廈內未移出。鄧炳強指出，不排除警方進入現場搜證時會再發現更多遺體。



在失蹤人口方面，警方共接獲467宗求助個案。經核對後，雖有部分失聯者確認安全或已送醫，但扣除已確認身分的39名死者後，目前仍有約200人情況未明，這之中包含了89具尚未能辨認身分的遺體。

針對火勢為何如此猛烈，鄧炳強透露了初步調查結果。雖然大廈外牆的防護網符合阻燃標準，但包圍窗戶的「發泡膠板」卻具有高度易燃性。調查指出，火勢最先由宏昌閣低層圍網燃起，隨即引燃發泡膠板，火舌迅速向上蔓延並波及其他樓宇。高溫導致玻璃爆裂，火勢進一步竄入室內，造成大面積同時起火的災難性後果。

此外，燃燒斷裂的竹棚飛墮不僅引燃其他位置的防護網，更堆積在緊急出口與大廈出入口，嚴重阻礙消防員入內救援，也讓雲梯車難以停靠在最佳位置。

在究責方面，除了香港警方已拘捕涉案工程公司的2名董事與1名工程顧問外，香港廉政公署（ICAC）也展開行動。廉署人員28日前往負責維修工程的「鴻毅建築師」顧問公司調查，並拘捕了該公司負責人。這顯示這起釀成百人喪命的慘劇，除了涉及工程疏忽，背後極可能隱藏著貪污舞弊等不法情事。

