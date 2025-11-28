四川中配來台僅4個月就爽領1萬！一句話惹怒台灣網友

一名來自四川的中配，近日在YouTube頻道發布領取1萬元過程的影片。（取自Youtube）

普發一萬政策本月開跑，除了本國人，符合資格的領有居留證的合法配偶、取得永久居留證的外國人也能領取。一名來自四川的中配，近日在YouTube頻道發布領取1萬元過程的影片，並高興表示自己僅來台灣4個月，也能領一萬。頻道下方，有網友留言：「領了錢就要承認中華民國是國家唷」，而該名中配回應：「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，對話被截圖PO網後引發公憤。

來自四川的中配「若瑜」26日在YouTube平台發布影片，標題為「聞所未聞外籍人（大陸人）也可以領台政府發普發一萬？」影片中，她開心表示，自己才到台灣4個月，本來不清楚自己能不能領，當天試了一下，結果幾分鐘就核對完資料並發錢。

影片下方，有網友留言「領了錢就要承認中華民國是國家唷」，「若瑜」則回應「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」。目前已經找不到該條留言，疑似已經被刪除。

不過，已經有網友將留言截圖並轉至臉書、Threads等社群，台灣網友看了紛紛留言表示：「領了又不承認這個國家，那就好好閉嘴假裝沒看到那則留言很難嗎」、「這就是台灣政府高層聖人病發作的結果」、「金針菇待了10年才領到1萬，甚至還貼錢跑到韓國宣傳台灣，這種XX憑什麼領1萬」、「這樣只會慢慢的讓越來越多人仇視中共來的配偶吧」、「中華民國行政院發的一萬，去領就是代表承認」。

影片下方，有網友留言「領了錢就要承認中華民國是國家唷」，「若瑜」則回應「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」。（取自Youtube）

