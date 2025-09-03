高溫剝奪兒童遊戲權 民團籲降溫鋪面、普及戲水設施

綠色和平今與民進黨立委張雅琳等人共同召開「高溫危機下兒童的調適與減緩政策檢討公聽會」，要求政府必須正視氣候危機下的兒童權利。（記者謝君臨攝）

2025/09/03 16:11

〔記者謝君臨／台北報導〕綠色和平今與民進黨立委張雅琳等人共同召開「高溫危機下兒童的調適與減緩政策檢討公聽會」，要求政府必須正視氣候危機下的兒童權利。其中，特色公園行動聯盟理事長王秀娟提出3點呼籲，包括：制定遊戲場的遮蔭標準，善用可降溫的自然鋪面、盡可能採用真草，普及戲水設施，並增加照明，安心夜遊時段。

綠色和平「被高溫偷走的童年：氣候變遷對兒童夏季戶外活動影響分析」研究報告發表後，引起社會關注兒少在高溫戶外的身心健康。根據衛福部統計，從5月到8月24日，全台零到18歲的兒童與青少年因熱傷害就醫人數已達107人次，比去年同期多了近4成，可見高溫對於兒少的身心風險已愈趨嚴重。

請繼續往下閱讀...

綠色和平氣候能源專案主任忻儀指出，高溫嚴重威脅兒童生存權、健康權、遊戲權，在兒童氣候政策上，環境部應調適氣候衝擊，建立應對高溫和極端天氣的防護措施；經濟部應減緩氣候變遷，從根本減少溫室氣體排放；國科會則應負責跨域部會整合，連結各政府部門、社會團體和家庭，打造兒童安全環境。

張雅琳表示，近期綠色和平實測發現，部分公園沙坑表面溫度竟高達57.6°C，人工草皮更是飆破80.1°C，如此驚人的高溫，不僅讓孩子無法安心遊戲，更可能造成燙傷與中暑等熱傷害。政府應正視「高溫環境下的兒童保護」議題，提出完整的戶外活動安全政策，包括建材選擇、遮蔭設計、降溫措施及高溫警示制度，確保每一位孩子都能擁有安全且友善的戶外遊戲權。

年僅13歲的兒少代表陳禮安說，自己去年跟隨公視節目「下課花路米」去挪威體驗，感受其環境友善的福利設施，在首都奧斯陸，因政府推動「無車社區」，市中心幾乎沒有車，人們走路，騎腳踏車、電動滑板車；低碳食物也有特別標示，森林覆蓋率更為台北的5倍。他認為，能源轉型是治本之道，城市規劃與永續交通是治標之策，政府應立即採取行動。

另一位13歲兒少代表蕭晴羽也提出2大呼籲，一是推動「城市降溫建設計畫」，引進巨型遮陽傘，根據沙烏地阿拉伯城市麥地那經驗顯示，巨傘搭配傘下水霧電扇運作，能讓環境溫度降低至少8°C；另外，推廣綠屋頂、綠牆。其次，善用環境教育場域，推動環教場域便民措施；推動環教小小導覽員計畫。

王秀娟強調，根據實測，有遮蔭的話，鋪面溫度可下降9到17度，其中真草比人工草、無縫鋪面溫度更低。她呼籲，除應制定遊戲場的遮蔭標準之外，更須善用可降溫的自然鋪面，盡可能採用真草。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法