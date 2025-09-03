台南首條「101都會公車」直達高雄茄萣 再力拼台南捷運動工

台南首條「101都會公車」，今日啟航（記者洪瑞琴攝）

2025/09/03 11:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市首條「101都會公車」於今（3）日正式通車，由平日運量大的原1路公車重整轉型的全新「101成大醫院－茄萣」路線，可謂是「強棒路線」，行經東區、北區、中西區、南區及高雄茄萣等區，串聯醫院、學校、火車站及購物景點，為「通勤之最」公車。

台南市長黃偉哲今日宣布啟航，將來南區子弟就學或茄萣鄉親到台南搭車不用繞來繞去。黃偉哲更不忘提醒勉勵交通局全力拚台南捷運明年動工目標，「對大家才有所交待，實在等太久了!」

台南公車路網重整最後一塊拼圖，推出「都會公車」，班次更密集、路線更直捷，101路將成為南北向重要交通動脈。交通局長王銘德指出，面對全國大客車駕駛人力短缺的挑戰，透過優化路線及引進新業者，調整路網已新闢3條路線並完成8條路線調整與增班，市區公車運量較去年同期成長7%。101路公車上線後，接續還有102至107路將陸續上路營運。另預計2030年全面電動巴士。

「101都會公車」，由府城客運服務，將起迄點由台南火車站延伸至成大醫院，並於尖峰時段部分班次延駛至府城客運永康場站，路線沿途經過市立圖書館、成大醫院、台南火車站、林百貨、新光三越新天地、鹽埕、南區公所、喜樹、灣裡至高雄茄萣。

公共運輸處代理處長蔡世勛表示，101都會公車每日班次增加至88班，其中38班延駛至永康地區，尖峰時段班距縮短至10至20分鐘、離峰時段為20至30分鐘。

台南101都會公車融入地標元素設計。（記者洪瑞琴攝）

台南「101都會公車」全新亮相。（記者洪瑞琴攝）

