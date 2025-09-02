新北石門高球場驚見受傷山羌 新北動保處急救援待康復野放

獸醫立即為山羌進行檢傷工作。（動保處提供）

2025/09/02 09:40

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處日前接獲通報，石門區濱海高爾夫球場出現一隻成年山羌受傷，因後肢受創無法奔逃，只能躲進貨櫃屋內，不時發出哀鳴。動保處隨即派遣獸醫師謝弘斌到場，先施打鎮靜劑，再以厚毛毯包裹並安置入運輸籠，順利完成救援。待山羌體力恢復後，將在原地進行野放，讓牠重返自然棲地。

動保處表示，經檢查，山羌後肢及腹部有撕裂傷，所幸其他生理狀況正常，目前已在安靜空間中休養並接受餵食。

謝弘斌說明，山羌是台灣鹿科動物中體型最小的一種，屬於台灣特有亞種，雖非保育類動物，但仍受《野生動物保育法》保護，不得任意獵捕。成年山羌體重約6至7公斤，主要取食嫩葉、野草、果實及農作物。牠們天性膽怯怕生，受驚時會迅速逃竄並發出「吠聲」般低吼，因此又有「吠鹿」之稱。成年公山羌犬齒可長達5公分，是打鬥與防禦的重要武器，而角則多用於威嚇。這次受傷個體因長時間未進食而虛弱，待恢復健康後將予以就地野放。

濱海高爾夫球場員工謝天麟指出，場區周邊時常能聽見山羌鳴叫，但牠們見到人類就會立刻鑽入林中。這次山羌因傷無法奔逃，幸虧同事及時發現並安置於貨櫃屋，隨後通知動保處協助。由於山羌情緒緊繃，長犬齒也令救援人員擔心受傷，最後靠鎮靜處置才順利完成救援。

動保處呼籲，作為友善動物城市，任何生命都值得守護。若民眾在山區發現受傷或生病野生動物，可撥打動保處專線（02-29596353）通報。動保處將持續提供適當收容與醫療照護，並呼籲全民共同參與野生動物保育，攜手守護生態環境與動物福利。

成年公山羌犬齒可長達5公分以上 。（動保處提供）

動物管制車載運山羌回動物之家安置。（動保處提供）

山羌腹部受傷接受清創手術醫療。（動保處提供）

員工謝天麟先生與動保處獸醫協力山羌救援。（動保處提供）

員工謝天麟先生協助獸醫將山羌保定。（動保處提供）

