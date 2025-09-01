為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教練體罰學生數十人遭撤資格 人本：國小竟借場地繼續教

    人本教育基金會今指控，雲林縣西螺國中前兼任教練蔡嘉祐，因長期體罰霸凌學生，去年遭解聘，今年也被撤銷教練資格，但雲林縣中山國小竟借場地讓他開設私人羽球課程。 （資料照）

    2025/09/01 15:22

    〔記者林曉雲／台北報導〕人本教育基金會今（1）日指控，不適任教練遭解聘後仍進校園授課，雲林縣中山國小漠視學生安全，呼籲教育部國教署應立即督導雲林縣政府教育處，責令中山國小停止違規出借場地，並全面檢討校園與社區運動場地借用機制，建立教練資格審核與兒少保護制度。

    人本表示，雲林縣西螺國中前兼任教練蔡性男子，因長期體罰、霸凌學生，已於去（2024）年11月被學校調查認定並遭解聘，今年4月中華民國羽球協會也撤銷其教練資格，但人本接獲民眾檢舉，蔡男自今年5月至今，向雲林縣中山國小借用學生活動中心開設私人羽球課程，校方竟同意出借，完全忽視授課人的不適任紀錄，讓學校與社區學童處於有安全疑慮的學習環境。

    人本指出，依據西螺國中校事會議調查報告，蔡男長期以粗鄙言語辱罵學生（如「○你娘」等），並對羽球隊學生實施多種體罰，包括掌摑學生，用球拍擊打手臂、小腿或臀部，向學生丟擲球拍，強迫學生長時間拱橋等，這些行為導致年僅12至15歲的受害學生，數十人身心遭到嚴重侵害，蔡的惡行及同案調查之廖姓教師對學生的體罰與霸凌行徑，均已被調查小組認定屬實。

    人本並以台中柔道案為例表示，無照、無教練資格之不適任教練，於公部門管理場地內私自教學至發生憾事，並非首例，2021年台中市公有場館發生無照柔道何姓教練重摔7歲學童致死事件，今日雲林中山國小事件，顯有重蹈覆轍之危機；而依教育部「學校運動設施設置開放管理及補助辦法」第9條，校方有維護校園安全之管理責任，無照且不適任的教練借用校園場域進行私人授課，顯已違背法規和監督方向。

    人本質疑，基金會在5月收到民眾檢舉後，立即致電雲林縣政府教育處反映，之後持續追蹤，但遲至8月20日，中山國小才接到縣府公文要求3日內說明，截至8月26日晚間，民眾仍拍攝到蔡男在該校活動中心授課，中山國小至今仍未回覆說明，民眾檢舉至今已逾3個月，雲林縣政府與教育部卻視若無睹、毫無作為，對於學生安全的保障明顯失職。

    不當管教遭解聘！教練借國小場地私授課惹議 縣府、校方回應了

