不當管教遭解聘！教練借國小場地私授課惹議 縣府、校方回應了

教育處長邱孝文回應，初步了解場地是由社區租借，該社區再請該名教練，會再進一步深入了解學校處理狀況及該教練聘用情形，如不符規範，會立即處置。（記者李文德攝）

2025/09/01 14:21

〔記者李文德／雲林報導〕去年雲林西螺某國中前蔡姓兼任教練不當管教羽球隊學生，縣府決議解聘。不過人本教育基會指控，蔡男今年5月迄今，向西螺某國小借用活動中心開設私人課程，痛批校方完全忽視授課人不適任紀錄，校方應停止租借。縣府表示，將再進一步調查；該校回應，租用者為林姓家長依規定申請，蔡男則為陪同打球，校方無權干涉，將依照縣府最後決議。

根據該國中會議調查報告，蔡男長期以三字經辱罵，更對學生掌摑，丟擲球拍等體罰行為，導致數十名學生身心遭到嚴重侵害，蔡男去年11月經縣府教育處決議解聘。

請繼續往下閱讀...

基金會指出，雖今年4月中華民國羽球協會撤銷蔡的教練資格，但近期接獲民眾檢舉，蔡從5月起向某國小借用學生活動中心開設私人課程，校方竟同意出借，當時向縣府教育處反映後，遲至8月20日，縣府行文要求說明，該國小至今仍未回覆說明。

基金會表示，民眾檢舉至今已超過3個月，雲林縣政府與教育部卻視若無睹、毫無作為，對於學生安全的保障明顯失職。要求縣府應令該校停止違規出借場地，更應全面檢討校園與社區運動場地借用機制，建立教練資格審核與兒少保護制度。

縣府教育處長邱孝文表示，初步了解場地是由社區租借，該社區再請該名教練，會再進一步深入了解學校處理狀況及該教練聘用情形，如不符規範，會立即處置。

該國小廖姓校長指出，上週已將情形回報給縣府，此羽球場地租借者是一名林姓家長依規定承租，且已租借約三、四年，主要是讓他的孩子練球，因家長與蔡男友好，故邀其陪同練球。蔡既非校方聘任教練，也非場地租借者，校方僅依規租給家長，並無違規承租，也無權干涉陪練者，最後處置交由縣府教育處決議。

人本教育基金會今指控，已遭解聘的前西螺某國中蔡姓教練疑借用某國小活動中心私授課程。（圖由人本教育基金會提供）

該場地租借的校方表示，羽球場地租借者是一名林姓家長依規定承租，因家長與蔡男友好，故邀其陪同練球，校方無權干涉陪練者，最後處置交由縣府教育處決議。（記者李文德攝）

人本教育基金會今指控，已遭解聘的前西螺某國中蔡姓教練疑借用某國小活動中心私授課程。（圖由人本教育基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法