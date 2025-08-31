為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    屏東夏日狂歡祭今晚落幕 吸引逾百萬人次入園

    2025屏東夏日狂歡祭開園37天，吸引來自全台各縣市民眾超過1百萬人次入園。（屏東縣政府提供）

    2025屏東夏日狂歡祭開園37天，吸引來自全台各縣市民眾超過1百萬人次入園。（屏東縣政府提供）

    2025/08/31 22:07

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為期一個半月的「2025屏東夏日狂歡祭」，今（31）晚圓滿落幕，今年首度以「童話冰宮」為主打亮點，搭配日本藝術家AKANE設計的5款超吸睛公仔點綴園區，營造出充滿童趣與驚喜的氛圍，加上全新引進的遊具設施，成功吸引全台超過1百萬人次入園。

    屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，感謝民眾對屏東夏日狂歡祭的支持，活動的高人氣不僅為屏東注入滿滿活力，也象徵屏東在地創意與城市魅力正穩步累積，夏日狂歡祭邁入第4年，已成功建立專屬品牌形象，累積許多忠實遊客，每到暑假便把「屏東狂歡祭」列為家庭的固定行程與美好期待。

    今年在假日特別規劃夏日遊園派對，每日3場由粉紅巴士載著15位童話故事與電影人物角色，穿梭園區與民眾互動，閉幕前兩週推出的「小小公主英雄召集令」，更引爆話題熱潮，小朋友穿上心愛的公主或英雄服裝，躍身遊行隊伍成為焦點。

    活動自7月19日至8月31日，除每週三活動整修日及天氣等因素外，共開園37天，五大主題包括首度引進的會下雪「童話冰宮」、夢幻好拍的「甜蜜の森」、刺激好玩的「狂歡遊樂園」、充滿驚喜的「夏日遊園派對」以及特色主題賣店「SWEET BAR」，其中最受矚目的冰宮場場爆滿，民眾熱情排隊索票，直呼「在南台灣能體驗到下雪，真的超級驚喜！」、「小朋友第一次看到雪，興奮得捨不得離開！」。

    傳播處指出，夏日狂歡祭結束後，屏東藝文氣息不停歇，看海美術館已推出全新特展「How Sweet 彼得安東的好甜展覽」，帶領遊客走入美式風格的甜點旅程；接著11月、12月還有屏東聖誕節與落山風藝術季接力登場。

    屏東夏日狂歡祭的遊園派對相當受到歡迎。（記者羅欣貞攝）

    屏東夏日狂歡祭的遊園派對相當受到歡迎。（記者羅欣貞攝）

    刺激好玩的遊樂園，是屏東夏日狂歡祭極受小朋友歡迎的項目。（記者羅欣貞攝）

    刺激好玩的遊樂園，是屏東夏日狂歡祭極受小朋友歡迎的項目。（記者羅欣貞攝）

    屏東夏日狂歡祭首次推出的冰宮，創造高人氣與話題。（記者羅欣貞攝）

    屏東夏日狂歡祭首次推出的冰宮，創造高人氣與話題。（記者羅欣貞攝）

    2025屏東夏日狂歡祭融入更多藝術氣息。（記者羅欣貞攝）

    2025屏東夏日狂歡祭融入更多藝術氣息。（記者羅欣貞攝）

