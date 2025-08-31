媽祖賜杯得名！台南「承順青年」打破框架服務眾神

承順青年志工以服務神明為出發點，優質表現受各界肯定。（承順青年提供）

2025/08/31 20:29

〔記者王姝琇／台南報導〕天上聖母賜予6個聖杯而得名的「承順青年」志工團隊，以服務眾神、傳承信仰為宗旨，打破為單一宮廟服務的框架，接受各宮廟之邀提供無償服務，團隊成員來自各縣市、各行各業，甚至是不同信仰，因相同理念齊聚，近半年時常看見他們的身影穿梭在科儀、廟會活動之間，宛如部隊鐵的紀律般嚴格要求自我，大大提升廟會優質文化，獲各界肯定。

原屬祀典大天后宮的青年志工團，轉型成立「承順青年」。承順青年總召蘇瑞煌表示，「承順」是天上聖母賜予6個聖杯而得名，目前有九91位志工、平均年齡28歲、8成來自外縣市，目前正以「承順青年文化協會」為單位，向內政部申請立案，接下來將招募新血；特別的是，許多人過去沒有拜拜的習慣，也有基督教徒在內。

參與宮廟事務逾15年的蘇瑞煌，面對當前信仰文化普遍面臨世代傳承斷層的瓶頸，毅然決然成立「承順青年」。他強調，唯有優質的廟會文化表現，才能吸引正向的年輕人走進宮廟，甚至不同信仰的人都能透過參與相關事務，深入認識信仰文化，進而達到世代傳承的目標。除了扛轎之外，從宮廟科儀到平面設計、影像紀錄等什麼都會。

蘇瑞煌指出，目前大部分宮廟都遇到世代斷層問題，希望透過我們的無償服務、分享經驗，進而協助輔導更多廟宇成立自己的志工團，或是提供管理、開支、活動規劃執行等實質意見。

蘇瑞煌形容要加入承順青年其實「很硬」，沒有年齡限制，因為對所有神明而言，所有人都是「青年」，但得經過面試，尤其不收已在其他廟宇服務的信眾，上工時不能喝酒、不能脫隊，代表出席平安宴不能滑手機，唯有嚴格要求才能真正改變、提升品質。」

蘇瑞煌強調，廟方對志工的態度也很重要，不能因為不花錢就忘了尊重，更不能因為是無償奉獻就祭出無限上綱的要求；過去沒有人這樣做，「承順青年」確實帶點實驗精神，才成為特殊的存在。

承順青年打破為單一宮廟服務的框架，許多廟會活動都能看見他們的身影。（承順青年提供）

承順青年目前有近百位成員，彼此相處宛如大家庭。（承順青年提供）

