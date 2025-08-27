高雄「這處」機車待轉區有重車出沒 市府將劃設左轉專用道
高楠公路南下轉八德二路的機車待轉區，後方就是水泥廠大車出入口，讓機車族備感壓力。（翻攝邱俊憲臉書）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市仁武區一路口的機車待轉區後方是水泥廠重車出入口，使得待轉機車很有壓力；高市議員黃文志邀集里長、相關單位會勘，決定在慢車道劃設直行與左轉專用道，讓機車可不用待轉、直接左轉。
市議員邱俊憲說明，這路口位於高雄仁武區高楠公路、八德二路，機車從高楠公路南下要左轉八德二路前，依規定須先到待轉區，而待轉區後方正是某水泥大廠車輛出入口，常有重車從此進出，讓待轉的機車族備感壓力。
他感謝黃文志議員今下午邀集交通局，及五和、高楠兩位里長一同會勘，討論該路段機車動線調整可能，鑒於降低路口風險，交通局決定規劃將機車道以標線分流。
黃文志、邱俊憲說明，機車道（慢車道）內側將劃設為「左轉專用道」，讓機車提前靠左、等待燈號後能直接安全左轉；慢車道外側將規劃成「直行專用道」，避免與左轉車流交織。
官員說明，在剛開始實施階段，會請義交協助引導車流，交通局也會再與仁武分局協調，後續將觀察半年交通狀況，再做滾動檢討與調整。
高雄仁武區高楠公路南下靠近八德二路的慢車道，將劃設機車左轉、直行專用標線。（翻攝邱俊憲臉書）
高市議員黃文志邀相關單位會勘高楠公路、八德二路路口交通狀況。（翻攝邱俊憲臉書）
