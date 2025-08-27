規模6.0地震 破6萬人湧「台灣地震監視」YT：台北好久沒這麼有感

宜蘭蘭縣近海今晚間晚9點11分發生芮氏規模6.0地震，地震當下一度有超過6萬名網友湧入「台灣地震監視」直播關注地震最新資訊。（圖擷取自「台灣地震監視」YouTube）

2025/08/27 22:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣近海今晚（27日）9點11分發生芮氏規模6.0地震，震央在宜蘭縣政府東北方22.1公里處，深度112公里，宜蘭冬山、台北信義震度都達到4級，北台灣其他地區也多有2、3級震度。地震發生當下，YouTube頻道「台灣地震監視」直播一度湧入超過6萬名網友，關注這起地震的最新動態。

在線網友們還在聊天室回應說，「​​北部很有感喔」、「桃園11樓很晃」、「住中和地震超大」、「新北地震前窗戶開始搖」、「剛剛上下跳一下超大」、「台北好久沒這麼有感覺了」、「感覺到先上下跳一下，再左右」、「聽到幾秒嗡嗡聲，然後就開始地震了」、「我剛剛走路都感覺到，頭有夠暈」、「還好夠深，不然可能搖的更大力」。

地震測報中心預計在今晚10點30分說明；中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這次地震屬於中層地震，宜蘭、台北、桃園、新北民眾可能感覺上下震動了一下，後續餘震應該不會太多，規模可能落在5到5.5之間。

