偷臭樂天？富邦悍將主場「協尋公告」 台南Josh秒回：隨時有空

富邦悍將吉祥物昨在新莊主場張貼「協尋公告」，邀請台南Josh到場看球。（圖擷取自@tainanjosh Threads）

2025/08/27 21:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕棒球YouTuber「反指標國師」台南Josh，日前遭樂天桃猿應援團長嗆是「臭俗辣」等不當言論，引發各隊球迷炎上與公關危機，事後樂天應援團致歉與邀約，Josh僅在社群客氣冷回拒絕。昨（26日）富邦悍將比賽期間，吉祥物特意「致敬」此事件，還貼出協尋Josh公告，不僅逗樂全場球迷，還獲得Josh熱情回應。

據了解，富邦悍將26日在新莊主場迎戰台鋼雄鷹，比賽來到第五局時，鏡頭突然特別拍向富邦悍將吉祥物「富藍奇（Frankie）」，只見他一臉若有所思走到場外，接著在牆上張貼一份有台南Josh本人照片「協尋」公告，緊接著富藍奇還拿出一張紙板，上面寫出「我邦邀請，歡迎前來」8個大字，讓現場球迷頓時歡聲雷動。

現場DJ對此笑說，「永遠歡迎所有的好朋友來到我們新莊看球」、「我們的薯條從來不加辣」，疑致敬24日當天，樂天桃猿應援團長阿杰嗆台南Josh是「臭俗辣」的事件。協尋公告一出，立即吸引大批球迷轉發，Josh也於在Threads發文嗨喊，「謝謝邀請，隨時有空」，吸引富藍奇留言表示，這份協尋公吿會張貼到他去看球為止。

其他網友與球迷則表示，「邦邦除了戰績以外，真的太頂了！」、「我邦的表現也很不科學～怕什麼玄學」、「富邦100種輸球理由，輪不到台南Josh」、「反正戰績已經最底了，也沒什麼怕被嗨的」、「邦邦就是主打綜藝野球，球可以接不住，但梗一定要接住！」、「雖然我們邦邦不是戰績最好的，但一定是最有歸屬感的悍將家人」。

