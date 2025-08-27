台南將軍吼9月回歸 16吋煙火彈加持開吼

2025台南夏日音樂節─將軍吼將於9月6日、7日在將軍漁港回歸開吼。（記者蔡文居攝）

2025/08/27 16:00

〔記者蔡文居／台南報導〕因丹娜絲風災而延期的「2025台南夏日音樂節─將軍吼」將於9月6日、7日在將軍漁港回歸開吼。南市觀旅局今天下午召開記者會，公布首日演出卡司，包括流行音樂天王畢書盡、入圍本屆金曲獎新星陳泳希等多人，第2日則以「將軍燃炸」延續熱情，並首次施放16吋煙火彈，絕對讓樂迷HIGH翻。

台南將軍吼首日主題為「鯤鯓開吼」，由Bii畢書盡、TRASH、Ozone、灣島皇后、P!SCO、JUD陳泳希、布拉優揚．久拉巴斯等人開唱；第2日則邀來美秀集團、麋先生MIXER、李竺芯、小男孩樂團、柯泯薰、KEV張哲偉等人用音樂為台南加油。

今天記者會邀請入圍本屆金曲獎最佳新人獎的陳泳希為音樂節暖身，市長黃偉哲則力推濱海鮮味。他表示，將軍吼今年邁入第14年，今年因風災而延期辦理，這段期間將軍漁港在地店家恢復營業、北門有田調小花展、七股鹽山也有一見雙雕藝術季開展中，歡迎全國各地的民眾走進台南濱海地區，以實際行動給台南最暖心的鼓勵。

觀旅局長林國華表示，今年活動2天都會施放6分多鐘的精彩煙火，煙火秀主題分別為「星光燦爛IN將軍」及「星夜築夢IN台南」，其中9月7日將首次施放16吋的煙火彈「彩色千輪」，燦爛的煙火秀將點亮將軍漁港的夜空，請大家拭目以待。另，台南25家在地旅宿業者也提供住房專案，民眾入住時憑將軍吼電子文宣即可享優惠。

本屆金曲獎最佳新人獎的陳泳希受邀為今年音樂節將軍吼高歌暖身。（記者蔡文居攝）

