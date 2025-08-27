搶票要快！教師節連假台鐵開賣車票 往花東長途自強號還有座位

台鐵開賣教師節連假車票。（台鐵公司提供）

2025/08/27 15:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司在今天（27日）零時起，開放教師節連續假期（9月26日至9月30日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬7911筆、6萬6009張訂票，花東班次仍有零星車票。

台鐵公司表示，旅客完成訂票後，要在2天內（含訂票當日）到台鐵公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

請繼續往下閱讀...

逾期未取的車票，將於8月29日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁 剩餘座位查詢功能。

截至今天（27日）上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

（一）台北往花蓮、台東方向

9月26日下午19時至9月27日上午10時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

（二）台東、花蓮往台北方向

9月29日，各時段自強號仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

（一）台北往高雄方向

9月27日，各時段自強號仍有餘位。

（二）高雄往台北方向

9月29日，各時段自強號仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

（一）高雄往台東方向

9月27日，各時段自強號仍有餘位。

（二）台東往高雄方向

9月29日，各時段自強號仍有餘位。

另外，9月26、27及29日加開之實名制列車，將於8月28日（週四）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法