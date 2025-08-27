台東焚化爐鬼月兼作燒金爐 鼓勵民眾普度金紙集中燒

台東焚化廠於鬼月期間兼作燒金爐，鼓勵民眾集中焚燒紙錢。（記者黃明堂攝）

2025/08/27 10:07

〔記者黃明堂／台東報導〕農曆七月期間，民眾普度焚燒紙錢量大增，恐產生更多空氣懸浮微粒。台東縣環保局鼓勵民眾集中焚燒紙錢，並將平時焚燒垃圾的焚化爐兼作燒金爐，除在台東市6家全聯門市設置紙錢集中箱，方便民眾就近投遞，如宮廟、社區或公司行號有大量紙錢需集中收運，可撥打專線089-230996預約定點收運服務。

縣府表示，焚燒紙錢雖為傳統民俗文化的一環，但在燃燒過程將產生大量懸浮微粒PM2.5及其他有害氣體，對空氣品質與民眾健康均造成影響。今年中元節「紙錢集中燒宣導活動」收運時間及地點為國曆9月5日上午8時至下午4時在台東市生命紀念園區、13日上午8時至下午4時分別在大武鄉第一公墓納骨塔、都蘭納骨塔、泰安納骨塔、上午9時至下午3時在太麻里三和殯葬園區，15日上午8時至下午4時在泰源納骨塔，上午9時至下午3時在東河興昌納骨塔，以及20日上午8時至下午4時在初鹿朝安堂，民眾可依所在地就近將紙錢交由工作人員，鼓勵民眾多多參與。

請繼續往下閱讀...

另9月13日及17日兩天將分別在太麻里三和殯葬園區、東河興昌納骨塔「紙錢集中燒宣導活動」中，可兌換林業及自然保育署台東分署提供的「白水木」及「厚葉石斑木」種苗，象徵慈愛、堅定與環保永續精神，數量有限送完為止。

除了「紙錢集中燒」，環保局更鼓勵民眾採用「以功代金」、「以善代金」、「以米代金」等多元環保祭祀方式，取代傳統大量焚燒金紙，不僅減少中元節期間的空氣污染，也讓誠意與祝福依然完整傳達。另外，「以功代金推廣抽獎活動」活動至10月12日止，只要透過統一超商（7-11）或全家便利商店事務機，捐款至「台東縣」社福團體，就有機會把Apple Watch SE、Sony無線降噪耳機、台東桂田喜來登酒店自助晚餐券等豐富獎項帶回家，共計30名幸運得主。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法