    鬼月普度拜拜禁忌曝光！業者：4種水果別同桌

    水果攤商表示，鬼月普度水果，可選外表似圓形、單數的水果祭拜。（記者陳冠備攝）

    水果攤商表示，鬼月普度水果，可選外表似圓形、單數的水果祭拜。（記者陳冠備攝）

    2025/08/24 07:07

    〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆七月俗稱鬼月，中元普度祭拜好兄弟是民間大事，不過水果供品大有禁忌，若拜錯恐招來「好兄弟」。其中最忌諱的就是把香蕉、李子、梨子與鳳梨四種水果同桌祭拜，因為音似閩南語發音「招你來旺」之意，怕會招來過多好兄弟，成了普度大禁品。

    李姓水果攤商表示，禁忌的水果大多來自閩南語諧音，比如香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺），組合起來讓人避之唯恐不及，但是分開祭拜就無妨。此外，芭樂、番茄（象徵不潔）或釋迦（對佛祖外型不敬），也常被排除，還有葡萄、荔枝、龍眼等「一整串」水果，則忌諱整串上桌，最好剪開，避免有「死整串」的忌諱，擔心家中有人跟往生者走。

    「可選圓形、單數祭拜」，李姓攤商說，還是有許多水果是普度首選，可選外表似圓形的水果，比如蘋果象徵「平安」、橘子寓意「大吉大利」、柚子有「保佑」之意，另外奇異果也因果實圓滿飽滿，常被視為吉祥供品。

    對此，民俗專家提醒，普度重在心意，水果選擇以吉祥、清潔為原則，避開諧音不佳或帶有負面聯想的品項，不僅顯得尊敬，也能讓祭祀更添安心。

    以上為民俗說法 僅供參考

    鬼月普度水果禁忌多，香蕉、李子、梨子、鳳梨，音似閩南語發音「招你來旺」，忌諱同時上桌。（記者陳冠備攝）

    鬼月普度水果禁忌多，香蕉、李子、梨子、鳳梨，音似閩南語發音「招你來旺」，忌諱同時上桌。（記者陳冠備攝）

