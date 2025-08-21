秒殺的彰化土雞特賣會又來了！每隻只要350元 時間地點曝光

秒殺的彰化土雞特賣會4台斤只要350元又來了！（民眾提供）

2025/08/21 18:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人氣的彰化土雞特賣會終於等到了！彰化縣9月起推出「彰化畜產嘉年華」，最受歡迎的土雞特賣會前進北斗，9月14日「彰化禽品節」4台斤土雞只要350元，約為市價半價！

彰化縣長王惠美說，彰化是農業大縣，羊肉、生乳、雞蛋的產量都是全國第1名，毛豬是全國第3名，雞鴨產量佔全國25％，因此，透過嘉年華活動方式，假日在全縣各地輪流辦理羊肉節、禽品節、乳牛節與豚肉節，讓民眾與遊客都可以吃到、買到彰化最優的農產品。

縣府農業處指出，羊肉節9月7日在員林三和公園登場、禽品節9月14在北斗奠安宮停車場舉辦，乳牛節9月20日、9月21日在福興穀倉舉行，豚肉節9月27日在田中景崧文化園區登場，每場活動都會配合活動主題，提供豬肉刈包、羊肉米糕、鮮乳小饅頭等免費美食讓民眾品嘗。

農業處說，畜產嘉年華進入第5年，每場活動只要參加「5人同行．5福同享」活動，完成指定任務，就能獲得限量福袋。而超人氣的土雞特賣會，則是安排在禽品節前進北斗舉辦，供應限量超值土雞現場販售。

今年是彰化畜產嘉年華進入第5年，推出5人同行完成指定任務就可獲得限量福袋。（民眾提供）

